Dayana Jaimes expuso detalles inéditos de su relación con Martín Elías: "Tuvo sus caídas"

En medio de la entrevista, le preguntan cómo era Martín Elías y Dayana Jaimes respondió que él era una persona muy detallista, que todo el tiempo le demostraba su amor, pero no era un santo, según explicó en el minuto 56:40-

Mira también: Viuda de Martín Elías se pronunció por el natalicio del artista fallecido: "Te volviste inolvidable"



Qué Dayana Jaimes de Martín Elías

“Era un solapado. Ahí donde tú lo veías, yo me daba cuenta en la entrada o a la salida, él tuvo sus caídas, impresionante. Yo no era una persona pendiente de la vida de él ni celándolo, pero él no sabía mentir”, expresó.

Después, confesó que era la primera vez que hablaba hacer de este tema en público y reveló esa vez que una amiga suya le contó algo que estaba pasando con Elías, por lo cual, ella lo confrontó, pero él lo negó.

Jaimes encontró la manera de averiguar si él estaba hablando con la mujer que le habían dicho. Por lo cual, le pidió el celular al cantante para supuestamente llamar a su papá. Cuando le prestaron el aparato electrónico, buscó el número de ella y él la tenía guardada con un apodo.

Al tener todas las evidencias, ella volvió a preguntarle al intérprete de ‘Al fin llegaste tú’ y le lanzó el celular con la siguiente frase. “Para que te compres otro”. Después de esto, confesó que esas salidas que tenía él le salían costosísimas, porque debía reconquistar a Jaimes.

“Eran otros tiempos y no eran cosas confirmadas. Yo no te puedo decir que yo vi a Martín besando a una mujer, no jamás. Lo único que le revisé en un celular fue cuando llamé a la mujer que tenía el número grabado”, añadió.

Mira también: Dayana Jaimes se cambió las prótesis de los senos después de 15 años: "Venía con dolor"

Luego de revelar detalles inéditos de su relación con Martín Elías, expuso que por el momento no está buscando una persona que ocupe su lugar; sin embargo, afirmó que luego de vivir lo ocurrido, quiere a alguien que la cobije, que esté con ella en las buenas y en las malas, que sea un apoyo incondicional, porque “sí, es verdad que uno queda frágil”.

“Yo recuerdo que después de él, yo tuve una relación y no funcionó. Y para mí fue muy difícil, porque a mí me costaba creer, que una persona como yo, que acababa de enviudar, con una niña pequeña, que uno está frágil, que conocía mis problemas, se aprovechara de eso, es muy feo”, expresó.