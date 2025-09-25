En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Dayana Jaimes regresó al lugar donde se enteró de la muerte de Martín Elías: "Me derrumbó"

Dayana Jaimes regresó al lugar donde se enteró de la muerte de Martín Elías: "Me derrumbó"

La viuda del cantante de vallenato apareció este 25 de septiembre para recordar la dolorosa llamada que recibió hace ocho años en la que le informaban sobre la dura pérdida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad