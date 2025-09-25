Dayana Jaimes regresó al lugar donde se enteró de la muerte de Martín Elías: "Me derrumbó"

La periodista Dayana Jaimes mostró en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de dos millones de seguidores, que estuvo presente en la Cumbre de Comunicación Política que se desarrolla en Cartagena, Bolívar. Tras mostrar algunos momentos clave del evento, aprovechó para confesar que tuvo la oportunidad de regresar al hotel en el que se hospedó horas antes de enterarse del fallecimiento del intérprete de temas como '10 razones para amarte', 'Cancelada de mi vida', 'Mi ex' y 'Al fin llegaste tú'.

Mira también: Martín Elías Jr. se refirió a Dayana Jaimes y confesó realmente cómo se la llevan



Dayana Jaimes visitó el hotel donde se enteró de la muerte de Martín Elías. Foto: Instagram @dayanajaimes55

"Hoy volví a ese hotel donde me hospedé un 13 de abril de 2017. La verdad es que, cuando lo reservé, no imaginé todo lo que viviría allí; ese último abrazo, ese último beso, esa última vez... Y una llamada que cambió mi vida por completo", escribió junto a un video en el que se le observaba realizando actividad física en el gimnasio.

Posteriormente, indicó que subió al centro de acondicionamiento físico con el miedo de revivir esos momentos que creyó estaban en el pasado; sin embargo, aseguró que gracias al tiempo y su proceso de sanación no se sintió en la misma situación de angustia, pero sí confesó que las imágenes permanecían latentes.

Publicidad

Mira también: Dayana Jaimes expuso detalles inéditos de su relación con Martín Elías: "Tuvo sus caídas"

"Hoy entendí que siempre habrán lugares que nos traigan tanto nuestro peores recuerdos como nuestros mejores momentos. Ese último adiós, ese último abrazo, esas últimas palabras que siempre llevaremos en la mente y en el corazón", mencionó.

Publicidad

Martín Elías falleció a sus 26 años el 14 de abril de 2017 en medio de un accidente en Sincelejo, pues se dirigía de un concierto en Coveñas a Valledupar. El artista se había presentado en Coveñas y después viajó a Cartagena para encontrarse con su esposa y sus hijos; no obstante, un incidente en la vía hizo que perdiera la vida.

Mira también: Dayana Jaimes se cambió las prótesis de los senos después de 15 años: "Venía con dolor"

Casi diez años después del deceso, el músico sigue siendo recordado por sus seguidores y también los admiradores de su padre Diomedes Díaz, 'El Cacique de La Junta'. De hecho, con frecuencia le siguen preguntando a la comunicadora detalles de su vida sentimental con el exponente del género vallenato cuando estaba en vida.