Aseguran que la firma junto a cuerpos de B- King y DJ Regio Clown sería falsa: nuevos sospechosos

El caso de los dos artistas colombianos que fueron hallados sin vida en Ciudad de México luego de ser reportados como desaparecidos el 16 de septiembre podría dar un giro en su investigación luego de que se conociera que el mensaje intimidatorio podría tratarse de una estrategia para desviar la atención de los verdaderos responsables del crimen, así lo dio a conocer el periodista Antonio Nieto a través de las plataformas digitales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y las imágenes que se han conocido en redes sociales, el mensaje decía: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”, lo que fue interpretado como un crimen ejecutado por la Familia Michoacana, la cuál estaba acusando a la expareja de Marcela Reyes y su acompañante, al parecer, de ser desleal con la organización.

Apunta a la Unión asesinato de djs colombianos:



El narcomensaje de la FM es un distractor. Al parecer, tenían un negocio de drogas que salió mal.



Testimonios de @PDI_FGJCDMX señalan al Manzanas y al Elvis. https://t.co/NrB4Am70rg — Antonio Nieto (@siete_letras) September 24, 2025

Lo cierto es que el pasado 23 de septiembre el columnista compartió vía X: "Apunta a la Unión asesinato de DJ's colombianos: El narcomensaje de la FM es un distractor. Al parecer, tenían un negocio de drogas que salió mal", escribió junto a las fichas de desaparición de los jóvenes.

La Unión Tepito es una de las organizaciones criminales más poderosas de México y tiene control sobre zonas como Polanco, Roma y Condesa. De hecho, alias El Elvis y El Manzanas fueron señalados como posibles autores intelectuales del crimen.

El caso se encuentra en manos de las autoridades mexicanas, mientras tanto en redes sociales continúan atentos al pronunciamiento no solo de la madre y la hermana de Byron, sino también a la familia de DJ Regio Clown, quienes inicialmente informaron en diálogo con Noticias Caracol que estaban buscando la forma de viajar hasta 'El País Azteca' para hacer oficial el reconocimiento del cuerpo para iniciar de esta forma el proceso de repatriación y las honras fúnebres en la capital de Valle del Cauca.

Los músicos viajaron hasta el vecino país debido a que Bayron Sánchez tenía programado su primer concierto allí; sin embargo, estaba lejos de imaginarse que esta también sería su última muestra de talento sobre los escenarios.