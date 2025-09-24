“Somos la familia perfecta”: Carolina Cruz, sobre su relación actual con Lincoln Palomeque

Desde hace un buen tiempo, la exreina vallecaucana no ha tenido problema en hablar sobre cómo terminó su relación amorosa con Lincoln Palomeque, luego de 14 años juntos, y cómo siguen construyendo un vínculo amistoso por el bien de sus dos niños, Matías y Salvador.

Esta vez tocó el tema en el pódcast ‘Charlas Divinas’, en el que contó que la decisión de separarse se dio en medio de una situación de salud de su hijo menor, en la que ella estaba enfocada, y cuando él estaba retomando sus proyectos actorales, después de la pandemia. Cruz aseguró que ambos cometieron el error de caer en la “cotidianidad” y no se tomaron el tiempo de hablar sobre lo que estaba sucediendo y cómo se estaban sintiendo.

“[…] Había mucha distancia entre los dos, porque él viajaba mucho a trabajar y porque yo estaba acá, con todo el tema de Salvador, con Matías también. Entonces, yo creo que cuando uno permite como pareja caer en esos errores y no los habla a tiempo, pues ya después empieza a generarse un abismo, que ya después es muy difícil poder salvar”, declaró.

La vallecaucana agregó que lo intentó “todo” para poder reconstruir la relación con Palomeque, sobre todo por sus hijos, pero las cosas no “fluyeron” y al final acordaron terminar su relación amorosa. Pese a que ya no están juntos como pareja, han conformado un “gran equipo”, priorizando el bienestar de sus retoños.

“Yo siento que hoy en día sí somos la familia perfecta. […] Nos adoramos, nos respetamos, nos queremos, estamos el uno para el otro siempre. Él es un papá presente, que seguramente aprendió y creció después de sus errores; yo también aprendí y crecí después de mis errores, entonces yo siento que la familia perfecta la estamos viviendo ahora”, manifestó.



Carolina Cruz dice por qué no se casó con Lincoln Palomeque

La presentadora señaló que su expareja “nunca le dio importancia al matrimonio” y ella se dejó llevar por esa idea, pero después de separarse sí se llegaron a preguntar si tal vez su relación amorosa no se hubiera deteriorado si se hubiesen casado.

“Decíamos: ‘De pronto si nos hubiésemos casado por la iglesia esto no hubiera pasado. Estaríamos cubiertos por Dios, fortalecidos, de una manera diferente y muchas cosas no hubieran pasado’. Y yo creo que sí, siento que sí, que esa bendición que te da Dios en la iglesia pues tiene que tener una fortaleza y un poder. Lo hablamos, él me decía: ‘Sabes que sí, hoy en día digo me arrepiento de por qué no nos casamos’”, declaró Cruz.

La vallecaucana ahora no piensa en matrimonio, aunque no descarta la posibilidad de llegar al altar, pese a que se encuentra muy feliz junto a su novio, el sanandresano Jamil Farah.