Novia de Gio expuso el error más grande que él cometió en el Desafío: "No podía hacerlo"

El exmilitar francés ha dado de qué hablar en los últimos capítulos del reality de los colombianos debido a que algunos participantes lo han acusado de ser El Elegido del onceavo ciclo; por eso, su pareja sentimental accedió a ser una de las invitadas del programa matutino, en donde se refirió también a los desaciertos que él ha cometidos desde que ingresó a La Ciudad de las Cajas.

El peor error de Gio en el Desafío, según su novia

Inicialmente, la estilista confesó que le duele mucho ver las lesiones que el modelo ha presentado en el juego y la relación que sostiene con su compañero Zambrano teniendo en cuenta que desde el inicio chocaron por su diferencia de personalidades. Aunque cree que estos roces se deben a que él viene de una cultura distinta y que se caracteriza por su estilo francés, añadió que es muy probable que esta situación le llegue a afectar más de lo que aparenta.



Cuando Catalina Gómez, Carolina Cruz, Iván Lalinde, Carolina Soto y Carlos Calero le preguntaron acerca del rol de líder que tuvo al inicio del formato, ella no dudó en confesar que no estuvo de acuerdo con que renunciara al título:

"No pues lo que yo vi de lo que hizo, me pareció un error porque yo en eso sí... No podía (...) Le voy a decir 'No podías dejar la capitanía, pero siento que él sintió mucho la presión. A él no le gusta... Como que si hay problemas como que okey, cortémoslo, entonces el prefirió como hacer eso, pero la verdad eso fue un error. Se sintió presionado", mencionó.

Durante el mismo encuentro, la joven dijo que su relación ha estado marcada por la distancia y que este nunca ha sido un problema; sin embargo, sí añadió que tenía mucha curiosidad de saber cómo era su comportamiento en el formato; por lo que afortunadamente se ha llevado una grata sorpresa al ver la relación que sostiene con sus compañeras.

