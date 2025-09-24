En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Aida Victoria dio la cara frente a video viral de "reconciliación" con Westcol

Aida Victoria dio la cara frente a video viral de "reconciliación" con Westcol

En medio de rumores de supuesta ruptura con Juan Tejada, se viralizó un video de la influenciadora en donde aparentemente aparece tomada de la mano de su expareja sentimental.

Reacción de Aida Victoria al video que ronda en redes sobre supuesta reconciliación con Westcol.
Reacción de Aida Victoria al video que ronda en redes sobre supuesta reconciliación con Westcol.
Foto: Instagram @aidavictoriam y tomado de Internet.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 24 de sept, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad