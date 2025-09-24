Aida Victoria dio la cara frente a video viral de "reconciliación" con Westcol

En redes sociales, puntualmente en TikTok, se ha viralizado un video en el que se observa a los dos creadores de contenido digital tomados de la mano mientras llevan al hijo que recientemente tuvo Merlano con su pareja sentimental. En medio de rumores de una posible reconciliación, la hija de la excongresista decidió romper el silencio y desmentir los señalamientos con buen sentido del humor.

Mira también: Yina Calderón le responde a la pareja de Aida Victoria Merlano con particular mensaje



"Que ustedes me cojan de parche lo entiendo, ¿pero mi mejor amigo? Y muchas de ustedes creen que eso es verdad y me dicen dizque 'a él hace rato sí se le veían ganas de recuperar ese hogar'. ¿Cómo así? No, muchacha, eso es una edición", explicó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de siete millones de seguidores.

Posteriormente, indicó que estaba sorprendida con los avances de la tecnología, añadiendo que el bebé que aparecía en las imágenes se parecía demasiado al recién nacido.

Publicidad

Mira también: Pareja de Aida Victoria Merlano rompe el silencio sobre su relación: “No entienden”

Pero ella no fue la única en referirse al tema, pues el mismo Westcol también fue abordado al respecto en medio de una transmisión. Lejos de molestarse, el joven aseguró que todo se trataba de un montaje y agregó que, en caso de fuese un hecho, él mismo lo confirmaría a través de sus plataformas digitales.

Publicidad

"Todos esos rumores son falsos (...) Llevan por ahí un mes diciendo cosas que son mentira, que yo no he salido a aclarar no porque no me haya dado cuenta o no haya visto porque eso lo he visto obligado, eso está en todos lados, sino porque yo no me quiero meter en esa colada", explicó.

Mira también: Tierna foto de la pareja de Aida Victoria Merlano con su hijo sorprendió a los fans: “Te amo”

Luego indicó que sí sería capaz de darse una nueva oportunidad en el amor con una persona que lo haya marcado, sin embargo hizo énfasis en que este no es el caso: "Capaz y soy capaz".

Aida Victoria se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, pues desde que se convirtió en mamá ha mostrado cómo se ha transformado su estilo de vida y lo mucho que disfruta de cuidar a su hijo. A pesar de esta romántica faceta, muchos seguidores se siguen preguntando por qué ya no crea contenido con su esposo y especulan si esto se debe a una ruptura.