Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vuelta a España
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Tierna foto de la pareja de Aida Victoria Merlano con su hijo sorprendió a los fans: “Te amo”

Tierna foto de la pareja de Aida Victoria Merlano con su hijo sorprendió a los fans: “Te amo”

Internautas quedaron impactados con aquella imagen, en la que Juan David Tejada aparece cargando a su bebé Emiliano, mientras está recostado en la cama; y por eso, los seguidores reaccionaron.

Tierna foto de la pareja de Aida Victoria Merlano con su hijo sorprende a los fans: “Te amo”
Tierna foto de la pareja de Aida Victoria Merlano con su hijo sorprende a los fans: “Te amo”
Foto: Instagram @aidavictoriam y @jdt21_5
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: agosto 27, 2025 09:29 a. m.