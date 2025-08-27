Tierna foto de la pareja de Aida Victoria Merlano con su hijo sorprendió a los fans: “Te amo”

En las últimas horas, Aida Victoria Merlano ha impactado a todos con su faceta como madre primeriza. A través de su Instagram, en la que tiene más de siete millones de seguidores, ha mostrado lo feliz que está con la llegada de su bebé Emiliano. Con cada publicación ha dejado claro que está en su mejor momento de la vida.

Mira también: Aida Victoria Merlano sorprendió con emotivo mensaje: “Llegaste a sanar tantas cosas”



Foto del novio de Aida Victoria Merlano con el bebé

Lo que más llamó la atención, recientemente, fue una imagen que se subió al perfil del bebé, en el que han ido documentando todo su crecimiento. Se trata de una captura en el que Juan David Tejada, pareja Merlano, posó junto al menor mientras estaba recostado. En la descripción dejó el siguiente mensaje “Te amo, Emi”.



Frente a esto, los seguidores no dudaron en reaccionar y se emocionaron por verlo por primera vez con el pequeño y también les dejaron varios mensajes emocionados de que estén juntos criando al niño que recientemente nació.

Publicidad

“Ay no se dejaron, qué bendición, Emi con una familia”, “antes veía innecesario las cuentas de bebés, pero he visto como algunas mamás mueren y este es el diario de sus hijos para el futuro”, “los dos se llevan toda la admiración”, “te ganaste la lotería, no se sabe cuál de los dos es más hermoso, si Emiliano o el agropecuario”, “Dios los guarde, te felicito”, “Aida nuestro esposo es lo más bello del mundo”, dijeron algunos.

Es de resaltar que, desde el 8 de agosto, han mostrado la llegada a este mundo del bebé. El primer clip lo subieron a blanco y negro. El recién nacido estaba con un saco de lana, unas medias bien abrigadas, un gorro al lado de un osito de peluche. Lo que derritió de amor a todos por lo tierno que fue.

Publicidad

Mira también: Aida Victoria Merlano se despachó contra Yina Calderón: “Westcol, al parecer, es el papá de su bebé”

Tres días después, lo volvieron a mostrar con otra pinta. En esta ocasión ya revelaron más su rostro, y allí tenía una pijama de globos, y un gorro especial que le cubría toda la cabeza. Además, unas boticas de lana y su chupo que no podía faltar en esta etapa tan bonita.

Los fans se han preguntado la razón por la que no han subido fotos de Juan David Tejada en sus cuentas de Instagram, pero en la de la del niño Emiliano, sí lo han hecho. Por esta razón están felices de verlos juntos en este momento tan importante en sus vidas.