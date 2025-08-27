Romántica dedicatoria de Christian Nodal a Ángela Aguilar: mira el video del momento

Christian Nodal ha dado de qué hablar por su relación con Ángela Aguilar, dado que, hace unos días, confirmó que se casará de nuevo con ella. Es de resaltar que ya ha realizado varias ceremonias en las que han unido su amor, pero ahora quieren llegar a la iglesia y demostrar lo mucho que se aman.

Christian Nodal dedica palabras a Ángela Aguilar

Recientemente, el intérprete de ‘Dime cómo quieres’ subió una historia su cuenta de Instagram para afirmar lo feliz que está con ella. En este video precisamente le agradece por enseñarle a montar caballo con el siguiente mensaje. “Te amo, muchas gracias, maestra”.



A raíz de esto, algunos internautas no dudaron en reaccionar y dejar su comentario, dado que, varios han estado en desacuerdo por la relación que tienen por cómo surgió todo su amor. Como también hay quienes dicen que hay que dejarlos ser felices.

“Veo que están demostrando que se aman”, “parece que sí van a durar y si no, pues normal, esta vida es una sola”, “por ahora que disfruten de esta vida”, “lo mínimo que tenía que hacer”, “lindos”, “qué palabras tan sentidas”, “una gran mujer jamás te separará de los tuyos, al contrario, te enseña a honrar tu Linaje”, dijeron algunos.

Es de resaltar que, a pesar de las críticas que han recibido, ellos se mantienen muy unidos. En los diferentes conciertos que realizan han salido los dos muy cariñosos y dando su mejor show juntos. En la que confirman que su amor es muy grande y que están muy enamorados.

Por otra parte, recientemente, en una se refirió a Cazzu, la madre de su hija Inti, y le pidió disculpas, por lo que ocurrió cuando él confirmó que estaba en una relación con Ángela Aguilar. Aunque en el pódcast de la periodista Adela Micha, en ‘La Saga’, dice que siempre quiso mantener todo bajo perfil para no afectarlo.

Frente a esto, dijo que es importante terminar una relación antes de empezar a salir con alguien, dado que, con ello, se demuestra el respeto que se tiene a la otra persona y luego afirmó que le pesaba algo, por eso le envió ese mensaje a la artista argentina. Quiso ser claro con sus palabras para demostrar que quiere estar bien con todos.

