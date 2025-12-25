El regalazo de Aida Victoria a Emi, su hijo, por Navidad, pese a que no tiene ni un año

Una de las famosas que más estaba emocionada por la llegada de la Navidad este 2025 era Aida Victoria Merlano, quien se convirtió en madre este año y ha registrado en las plataformas digitales cómo ha sido su proceso de adaptación a la nueva realidad teniendo en cuenta sus compromisos laborales y los inconvenientes que ha tenido con Juan Tejada, el padre del bebé.

La creadora de contenido digital mostró el pasado 24 de diciembre el regalo que le compró al bebé. Se trata de un parque dentro de su propia casa y, aunque aún está muy pequeño para usarlo, espera que pronto él pueda utilizar todos los elementos que están ubicados en la sala de su hogar.

"Emi: ma, ¿tú me querías tener? Yo: te hice un parque en la sala de la casa", escribió junto al video en el que se le observa sacando cada una de las piezas de las cajas y organizándolas en la propiedad.





Junto a la grabación, puso el exitoso tema musical 'Yo soy tu amigo fiel' de Héctor Gómez.

Aida Victoria conmovió en plena celebración de Navidad

Posteriormente, la hija de la excongresista se pronunció sobre su más reciente proyecto y la forma en la que sus seguidores le demostraron una vez más su apoyo. Se trata de 'Los amores de Victoria, cartas que nunca se enviaron', un libro que resultó ser todo un éxito en ventas.

"Yo tenía que venir a darles las gracias porque me siento muy afortunada. Yo esperaba que al E-book le fuera bien, pero no esperaba que llegara a best seller en menos de 24 horas y viniendo de los meses que vengo, que no han sido complejos y retadores, han sido horribles, he perdido tantas cosas, creo que esto se siente mucho más gratificante", comentó al borde del llanto.

El 2025 fue un año desafiante para Merlano pues se vio envuelta en una polémica ruptura con Juan Tejada, conocido también como 'El Agropecuario', su expareja sentimental. Tras terminar la relación, la joven aseguró que había sido "violentada" y dijo que desde que se convirtió en madre ha costeado todos los gastos de su hijo Emi.