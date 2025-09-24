Mánager de B- King publicó video inédito del artista horas antes de desaparecer

Un día después de que se confirmara la muerte de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera en Ciudad de México, el representante musical del cantante de reguetón reapareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para recordarlo con cariño, por lo que publicó algunas fotos que tenía en su galería y hasta expuso el último video que le tomaron al artista antes de su presentación en la capital de 'El País Azteca'.

La grabación fue tomada en la habitación de hotel donde se estaban hospedando. Inicialmente muestra algunos detalles del cuarto como las pertenencias del joven que estaban organizadas en diferentes partes; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue que el mánager le estaba dando algunas indicaciones para grabar el contenido que se publicaría previo a la gran presentación.

"Necesito que se hable a usted, al que está allá en el espejo. 'Hey bueno, B- King o Bayron, este es nuestro primer concierto en México' porque es la verdad, es su primer concierto en México, 'te prometo poner a llorar a la gente', ¿sí sabes?", se le escucha decir a Gallego mientras el camarógrafo organizaba los equipos para grabar al artista en el interior de su baño.

El clip derivado de esta grabación sí vio la luz, pues de hecho ha sido replicado en diferentes redes sociales, entre ellas TikTok, donde miles de fanáticos se mostraron emocionados por el paso que estaba dando el artista en su vida artística. Posteriormente, con la noticia de su deceso, se convirtió en el espacio en el que muchas personas se desahogaron respecto al caso y solicitaron justicia a las autoridades.

"Cómo debió sufrir cuando le quitaron la vida. Angustia, miedo y dolor", "Me ha dolido tanto, él no merecía ese final", "Se nota que estaba ilusionado por cumplir sus sueños de ser un cantante famoso", "Yo no lo conocía, no sabía quien era, pero me duele como lo desvivieron, las noticias de México decían que los forenses quedaron impactados la manera en la que quedó", son algunos de los mensajes que se destacan.

