En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Mánager de B- King publicó video inédito del artista horas antes de desaparecer

Mánager de B- King publicó video inédito del artista horas antes de desaparecer

En horas de la noche del pasado 23 de septiembre, Juan Camilo Gallego publicó un video que no se conocía sobre el artista, quien se preparaba para dar su primer show en México.

Publicidad

Publicidad

Publicidad