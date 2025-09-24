Yudisa se arrepintió del beso a Juan en el Desafío: se disculpó tras ser rechazada

La Súper Humana más joven de la competencia se ha convertido en una de las protagonistas en los últimos episodios del reality de los colombianos, gracias a que confesó que se siente atraída por su compañero. La situación inició luego de que ambos fueran a la Suite de ditu, donde pudieron conocerse más y entablar una amistad.

Sin embargo, la joven les dijo a sus compañeras de la escuadra naranja poco después que quizás él podría estar interesado en ella por un comentario que le hizo luego de una prueba. Desde allí, la pradereña ha deseado tener un acercamiento a su compañero y esto, de hecho, se concretó durante el capítulo 58 del programa, más específicamente cuando se terminó el Desafío de Sentencia y Bienestar que dejó como ganador a Omega.

Antes de reunirse con Andrea Serna para conversar acerca den enfrentamiento deportivo, las cámaras grabaron el momento exacto en el que la mujer de 18 años se aproximó a su compañero e intentó besarlo; sin embargo, él intentó esquivar su muestra de afecto, la abrazó y le dio un beso en la mejilla en señal de amistad. Esto hizo que se despertaran los celos de Manuela, quien aseguró que ella sí lo había besado cuando estaba limpio y no lleno de barro por la prueba en el Box Amarillo.

Con el paso de las horas, Rata fue a Playa Baja para entregar el Chaleco de Sentencia; por lo que Yudisa aprovechó para enviarle con él un mensaje a Juan: "Que lo siento mucho (...) No, de bien", se le escuchó decir. Este comentario fue transmitido a su capitán en la escuadra rosa; no obstante, él no le prestó demasiada importancia.

Katiuska, por otro lado, sí prestó especial atención a esta situación, asegurando que le pareció bastante raro y que quizás esto se trataría de una tarea secreta que la producción le puso a El Elegido.

