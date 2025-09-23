Cuánto tiempo llevaba Yudisa con su novio antes de entrar al Desafío del Siglo XXI.

Yudisa ha llamado la atención en el Desafío Siglo XXI desde que fue a la suite ditu con Juan, el capitán de Omega. Al salir de este espacio exclusivo, les confesó a sus compañeras de Gamma que había dormido en su pecho y que había disfrutado mucho a su lado.

No obstante, parece que el interés de la joven por el modelo de 29 años fue mayor de lo que muchos pensaban. En el capítulo 52, sus compañeros de escuadra naranja le aseguraron que lo mencionó mientras dormía y, entre risas, afirmaron que harían lo posible para lograr que se dieran un beso en uno de los Boxes.

Cuánto llevaba Yudisa con su novio antes del Desafío

En el video de Mi Primera Sentencia, grabado en los primeros días de llegada a La Ciudad de las Cajas, cerca de julio de 2025, cuando inició la edición, Yudisa, de 18 años, habló de su situación sentimental:

“A este Desafío entro con una relación muy estable, por el momento llevamos un año y cuatro meses y siento que será estable hasta el final”, comentó en exclusiva. En esa misma entrevista también dejó claro: “No, no estoy abierta a nada que sea tipo amoroso”.

Quién es el novio de Yudisa en el Desafío

Aunque sus redes sociales están enfocadas principalmente en su carrera deportiva, la joven también ha compartido imágenes junto a su pareja, identificada como Pablo Daniel Buelvas, atleta colombiano que ha sido Campeón Nacional en categorías U16, U18 y U20, además de destacar en el Iberoamericano.

De acuerdo con la línea de tiempo, su noviazgo comenzó alrededor de mayo de 2024. Sin embargo, la primera publicación en la que aparece Pablo fue en enero de ese mismo año, cuando él le escribió “La mejor 😍” y ella le respondió con un tierno: “Gracias mi amorcito, te amo”.

Por ahora, solo queda esperar para comprobar si Juan también está interesado de 'La abejita' de Gamma o no.

