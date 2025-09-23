En vivo
Tormenta de pasiones
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Cuánto tiempo llevaba Yudisa con su novio antes de entrar al Desafío del Siglo XXI

Cuánto tiempo llevaba Yudisa con su novio antes de entrar al Desafío del Siglo XXI

Antes de entrar al Desafío Siglo XXI, Yudisa contó que tenía una relación “muy estable” y que no estaba interesada en buscar nada amoroso dentro del reality. Conoce acá más detalles sobre el novio de la joven competidora.

Cuánto tiempo llevaba Yudisa con su novio antes de entrar al Desafío del Siglo XXI.
Cuánto tiempo llevaba Yudisa con su novio antes de entrar al Desafío del Siglo XXI.
Foto: Caracol Televisión y @yudisa_desafioxxl
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad