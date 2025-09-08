Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Yudisa llora tras su error en la prueba del Box Azul: ¿Ataques de Gio y Rosa en Gamma?

Yudisa llora tras su error en la prueba del Box Azul: ¿Ataques de Gio y Rosa en Gamma?

Rosa, capitana de Gamma, le dice a Yudisa que debe aprender a escuchar críticas constructivas y mientras tanto, Gio se disculpa. La joven no puede dejar de llorar.