Gero decidió ser revisado por el equipo médico, ¿qué podría pasar si está lesionado?

Gero ha tenido un ciclo complicado en el Desafío del Siglo, durante una prueba en el Box Blanco se golpeó el rostro y con ello los televidentes vieron que se hizo una herida en una de sus cejas, la cual poco a poco ha ido mejorando.

Lee más: Quién quedó sentenciado en el Desafío: acompañará a Gero en el Box Negro



Sin embargo, durante el Desafío Millonario volvió a tener un momento crítico en el que terminó derramando sangre en la pista, esto, sumado a otros síntomas que ha presentado, lo hizo tomar la decisión de anunciarles a sus compañeros que quería ser evaluado por el equipo médico del reality de los colombianos.

Poco después de la prueba, durante el capítulo 46 el joven se despidió de los otros miembros de Alpha para salir de la Ciudad de las Cajas junto al personal médico y realizarse los exámenes necesarios para tener mayor tranquilidad dentro del juego.

¿Quién fue el hombre eliminado del Desafío?

Si bien no se sabe nada sobre su diagnóstico, el participante podría regresar a la competencia sin ningún inconveniente y con la seguridad de que su salud no se verá afectada. Sin embargo, en casos como lo sucedido con Cami en el primer ciclo, también podría volver con una lesión confirmada.

Publicidad

Las reglas del Desafío determinan que, si alguien sale por lesión, inmediatamente tiene que salir del juego y, por ende, en su lugar entraría el eliminado más reciente, que en este caso sería Lucho, quien salió del Desafío tras perder en el Box Negro, en el que compitió por no cumplir su misión como El Elegido.

Por el momento nada está confirmado y será hasta el capítulo 47 que los televidentes sabrán lo que realmente podría pasar con Gero dentro de la casa Alpha. No obstante, sus compañeros están convencidos de que regresará sin problemas.

Publicidad

Por qué Lucho podría volver al Desafío

La única forma de que el participante regrese del Cubo de los Eliminados al Desafío del Siglo, tras una semana allí es que un hombre dentro de la competencia sufra una lesión que le impida continuar en el juego. En este caso, él podría tener una segunda oportunidad de demostrar que tiene todo para seguir.

Lee más: Gero se despidió temporalmente de sus compañeros en el Desafío: qué pasó y cómo reaccionó el grupo

Durante el Desafío del Siglo solo han existido dos reingresos, el primero fue Sathya en lugar de Cami, quien salió lesionada de Alpha. El segundo fue Dani, una de las mellizas, que volvió a la casa Beta cuando Claudia renunció a seguir allí.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.