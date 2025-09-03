Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué le pasó a Gero en el Desafío Millonario: sangre en su rostro encendió las alarmas

Qué le pasó a Gero en el Desafío Millonario: sangre en su rostro encendió las alarmas

Andrea Serna convocó a tres hombres y dos mujeres a las afueras de La Ciudad de las Cajas para el segundo Desafío Millonario del reality. Gero fue uno de los grandes protagonistas debido a una lesión.

Por qué Gero terminó lesionado en el Desafío Millonario que se transmitió este 3 de septiembre.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:58 p. m.