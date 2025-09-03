Qué le pasó a Gero en el Desafío Millonario: sangre en su rostro encendió las alarmas

Este 3 de septiembre se llevó a cabo el segundo Desafío Millonario del Desafío del Siglo XXI, prueba en la que los capitanes de cada equipo jugaron un papel fundamental. En medio del enfrentamiento deportivo, Gero llamó particularmente la atención debido a que resultó herido, gesto que no pasó desapercibido para sus fanáticos.

Qué le pasó a Gero en el Desafío Millonario

El Súper Humano fue seleccionado para competir en una de las pruebas más esperadas por los participantes debido a que está en juego una jugosa suma de dinero. Dentro del circuito, lo eligieron para caminar sobre unas enormes cajas que estaban siendo cargadas por sus compañeros.



Pese a que todo marchaba ir bien, de un momento a otro Gero fue captado limpiándose la cara teniendo en cuenta que estaba completamente llena de sangre a raíz de un golpe que se propinó.

Esta situación no fue impedimento para que él detuviera la prueba, pues decidió continuar así debido a la cifra que estaba en juego.

Luego de sacar los balones que estaban encerrados en una cesta y de continuar con el camino de regreso al inicio de la pista, Gero sufrió una caída que, por fortuna, no comprometió su salud. No obstante, este hecho hizo que los miembros de la escuadra morada perdieran ventaja, dado que tuvieron que volver a cruzar este parte del circuito.

Las reacciones ante la lesión de Gero no se han hecho esperar: “Gero se reventó la cara horrible", "A Gero le pasa de todo cada vez que sale a jugar", son algunos de los mensajes que se destacan en X, anteriormente Twitter.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.