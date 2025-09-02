¿María C. le regaló su puesto en el Desafío a Myrian? La exreina destapó la verdad tras su derrota

Los participantes del Desafío del Siglo XXI tuvieron que despedirse de María C. luego de que quedara eliminada en el Box Negro durante su tercera muerte. Antes de decirle adiós a La Ciudad de las Cajas, la joven aprovechó para enviarle un emotivo mensaje a sus compañeros, especialmente a los integrantes de Omega.

María C. respondió si dejó ganar a sus compañeras en el Desafío

Cuando Andrea Serna le preguntó a María C. si había bajado un poco su rendimiento en el terreno de juego para dejar que Katiuska y Myrian protegieran su cupo en la producción de Caracol Televisión, la joven confesó que, en parte, sí fue su objetivo, pues es muy consciente del gran esfuerzo que ellas dos han hecho por estar en este exitoso formato.



Inicialmente, contó que pensó que Manuela era La Elegida del ciclo, por lo que tomó una decisión incluso antes de haber llegado al Box Negro, pues sentía que su paso por Tobia, Cundinamarca, había llegado a su fin.

“No quiere decir que mi sueño sea menos o más que el de otras personas, pero conozco a estas dos mujeres grandísimas que son atletas, que son profesionales en el tema. Yo soy una persona del común (…) Sabía los propósitos que tienen estas dos guerreras que llevan años y años enfocadas en eso y yo decía ‘voy a dar un paso al costado’ por Juan Martín, por la historia que conozco de Myrian”, explicó.

Posteriormente, Potro tomó la palabra para expresar el duro golpe que significa esta eliminación, pues todos los rosados llegaron a tomarle un gran precio a María C. gracias a su sentido del humor y la fuerte conexión que creó con cada uno de sus compañeros.

"Ella tenía mucho la palabra insegura, como '¿será que sí voy a poder?, ¿será que lo intento?' Ya esta pelada ahora dice a todas las pistas 'sí puedo, yo soy berraca'", contó el Súper Humano.

