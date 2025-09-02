Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / ¿María C. le regaló su puesto en el Desafío a Myrian? La exreina destapó la verdad tras su derrota

¿María C. le regaló su puesto en el Desafío a Myrian? La exreina destapó la verdad tras su derrota

María C. se convirtió en la más reciente eliminada del Desafío luego de enfrentarse en el Box Negro a Katiuska, Manuela, Myrian y Valentina, quien quedó sentenciada al incumplir con la tarea de El Elegido.

María C. resolvió duda sobre su desempeño en el Desafío a Muerte del octavo ciclo.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 09:45 p. m.