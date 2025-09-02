Publicidad

Desafío Siglo XXI / La reacción de un adulto mayor viendo el Desafío y que se volvió viral: ¡Celebró bailando!

La reacción de un adulto mayor viendo el Desafío y que se volvió viral: ¡Celebró bailando!

En redes sociales, llamó la atención el video de un hombre reaccionando a una de las pruebas del Desafío Siglo XXI; pues se estresa, grita y se emociona cuando el equipo al que apoya, se lleva la victoria.

Foto: Caracol Televisión y TikTok @aglc.mr_
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 11:25 a. m.