La reacción de un adulto mayor viendo el Desafío y que se volvió viral: ¡Celebró bailando!

El Desafío Siglo XXI no solo genera emociones entre los participantes en la Ciudad de las Cajas, sino que también despierta pasiones entre los colombianos que no se pierden ni un solo capítulo.

Prueba de esto y de lo fieles que son los televidentes con su reality favorito, es el video de un adulto mayor que en las últimas horas se volvió viral en TikTok, donde su hija lo graba reaccionando a una de las pruebas en los Boxes.

El clip, publicado por la usuaria Angie Merlano y con la descripción “así es ver el Desafío con mi papá”, muestra al hombre levantándose de su silla, gritando emocionado e incluso con deseos de lanzar el control lejos por sus fuertes emociones. Al final, se levanta y celebra el triunfo de la escuadra que apoyaba.

Aunque no se sabe exactamente a cuál prueba o a cuál capítulo estaba reaccionando, lo cierto aquí es que su actitud hizo que muchos usuarios se sintieran identificados. La mujer que compartió el momento bajo el usuario @aglc.mr_ suele mostrar videos de la forma en que su padre vive distintas situaciones cotidianas, incluso cuando hacen que se moleste intencionalmente.

En el espacio de los comentarios, son varios los que quieren saber a cuál equipo apoya y que dieron su opinión sobre su cómica reacción, pues reflejó lo que muchos sienten viendo a los desafiantes en la arena: "Ni reposó la comida" , "JAJA Mi mamá y yo nos ponemos a orar", "Tan lindo;" "Quería meterse en el escenario a competir por ellos jajaja", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.

