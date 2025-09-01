Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Yudisa y Rosa se desesperaron con la falta de técnica de Grecia en la prueba del Desafío

Yudisa y Rosa se desesperaron con la falta de técnica de Grecia en la prueba del Desafío

Andrea Serna convocó a tres hombres y tres mujeres por equipo al Box Rojo para el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Grecia tuvo un importante rol dentro del juego; sin embargo, no logró desarrollar del todo bien su objetivo.

Tenso momento en el Box Rojo por un error de Grecia en el Desafío del Siglo XXI.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 09:04 p. m.