Yudisa y Rosa se desesperaron con la falta de técnica de Grecia en la prueba del Desafío

Grecia protagonizó un incómodo momento durante el capítulo 42 del Desafío del Siglo XXI, más específicamente en la prueba que se desarrolló en el Box Rojo. La competencia consistía en embocar unos balones en unos huecos situados en lo más alto de una pared; sin embargo, la joven no pudo completar esta misión teniendo en cuenta que se encontraba bastante alejada del arco.

En el video se observa cómo la joven se mostró frustrada al no lograr la anotación. Zambrano, Gio y Cris, por su parte, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para tomar las pelotas que caían al suelo y se las pasaron de nuevo para darle una nueva oportunidad de anotación.

Desesperadas, Rosa y Yudisa, quienes permanecían observando la contienda desde el punto de partida del Box Rojo, le dieron indicaciones para tirar la bola y que de esta forma cayera en el lugar indicado por la producción.

“Pero no te agaches, no pongas la otra mano. Vamos Grecia. No pongas la otra mano, es con una sola. Así. Coge el otro balón”, se les escuchaba decir a ambas.

Rata y Mencho (que estaban en la casa) también se mostraron un poco desesperados al ver que corría el tiempo y la joven no alcanzaba un punto por lo que simplemente se dedicaron a hablar entre sí acerca de cuál sería la mejor estrategia para superar este obstáculo.

Es necesario mencionar que esta es la primera vez que Grecia presenta un problema de puntería, pues en varias ocasiones ha sido elegida por su equipo para “encestar” debido a que practica baloncesto desde hace añor. El amor por esta práctica deportiva, de hecho, se lo heredó a su madre que sigue participando hoy en día en torneos.

Para esta actividad, Andrea Serna convocó a tres hombres y tres mujeres por equipo, por lo que lo Súper Humanos que atendieron su llamado fueron Valentina, Manuela, Deisy, Gero, Leo y Eleazar de Alpha; Grecia, Yudisa, Rosa, Gio, Cris y Zambrano de Gamma; y Katiuska, María C., Myrian, Camilo, Juan y Potro de Omega.

