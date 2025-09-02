Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vuelta a España
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Mamá de Manuela del Desafío se despachó contra Eleazar: "Falso profeta, se cree el rey"

Mamá de Manuela del Desafío se despachó contra Eleazar: "Falso profeta, se cree el rey"

Margarita Gómez Correa, mamá de Manuela, integrante de Alpha en el Desafío Siglo XXI, no se guardó ningún comentario sobre las actuaciones de Eleazar durante el tiempo que fue capitán.