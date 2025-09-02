Mamá de Manuela del Desafío se despachó contra Eleazar: "Falso profeta, se cree el rey"

Manuela inició su camino en el Desafío Siglo XXI como parte del equipo Alpha y, tras ocho ciclos y un Desafío de Capitanes, continúa portando el color morado en la Ciudad de las Cajas. La antioqueña, administradora de empresas, se ha destacado no solo por su agilidad en las pistas, sino también por su personalidad serena y reservada.

Mira también: Alpha se come el pan de Omega como venganza tras el Desafío de Sentencia y Hambre: Gero enfurece



En la emisión del 1 de septiembre de Día a Día, la presentadora Sandra Posada visitó a Margarita Gómez Correa, madre de la participante, quien habló sin filtro sobre su hija y los momentos de tensión vividos en la competencia.

La describió como una joven disciplinada, recordando que desde pequeña practicó natación, folclor y gimnasia artística, lo que le dio constancia y carácter. Sin embargo, también fue crítica frente a algunas situaciones del reality.

Sobre el episodio en el que Alpha comió pan de Omega, expresó: “No me gustó la actuación de Alpha. Ella y Gero no estaban de acuerdo, pero igual comieron. Lo vi feo, siendo objetiva, eso no estuvo nada bien”.

Mamá de Manuela habla de Eleazar

La madre de Manuela fue especialmente dura al referirse al rol de capitanía y la influencia de Eleazar dentro del equipo:

Publicidad

“Ese rol de capitanía les ha dado unos poderes que, mejor dicho, Eleazar se cree el rey. Me ha extrañado porque Manuela no es tan callada ni tan sumisa. Ella ha trabajado mucho en su interior y su espiritualidad, pero ha sido raro verla al lado de ese falso profeta”.

Agregó que su hija tiene un carácter firme y que no cederá por conveniencia: “No se va a vender por un puesto ni por un chaleco”. Los presentadores del programa no ocultaron su sorpresa y aplaudieron las palabras de la mujer, resaltando su sinceridad y que habló "sin pelos en la lengua".

Publicidad

Al referirse al momento en que Leo le entregó el chaleco de sentencia a Manuela en vez de a Deisy, Valentina o Tina, su madre fue contundente: “Todos los argumentos que están dando hacen pensar ‘no aclares que oscureces’. Más que injusto, lo veo muy obvio. Como equipo les hace falta”.

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. Revive aquí contenido exclusivo del programa.

