Deisy, de Alpha, tiene especial detalle con Rata, de Gamma, y así reacciona él: “Me enamoran”

En este capítulo 42 del Desafío Siglo XXI, los sentimientos volvieron a surgir en medio de la tensión de las pruebas. Deisy, de Alpha, le entregó una florecita a Cris para que se la lleve a Rata, de Gamma.

Reacción de Rata al regalo de Deisy

Este fue un detalle que el compañero de Gamma se lo guardó todo el tiempo. Cuando terminaron la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, Cris le revela a todos sus compañeros que tiene aquel regalo para el anterior capitán del equipo. A lo que todos se sorprenden por eso.



Posteriormente, cuando ya todo llegan a la casa Gamma, Cris y Mecho se le acercan a Rata para darle aquel detalle. Frente a esto, él indica que eso lo enamora bastante y que es muy linda por tener ese gesto.

Es de destacar que, Deisy y Rata han tenido un acercamiento desde que fueron a la Suite ditu. Allí se dieron un beso y se expresaron el cariño que se tienen. Asimismo, cada vez que se encuentran en alguna prueba, se abrazan y se dan los mejores ánimos para seguir adelante en la competencia.

