La Venganza de Analía
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Deisy, de Alpha, tiene especial detalle con Rata, de Gamma, y así reacciona él: “Me enamoran”

Deisy, de Alpha, tiene especial detalle con Rata, de Gamma, y así reacciona él: “Me enamoran”

Luego de la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, Cris, de Gamma, les confiesa a sus compañeros que Deisy le dio una flor para que se le llevara a Rata. Cuando se la entregan, él se impacta.

Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 09:21 p. m.