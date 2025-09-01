Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Conoce al papá de Juan, del Desafío y dónde queda el gimnasio que montó luego de pensionarse

Conoce al papá de Juan, del Desafío y dónde queda el gimnasio que montó luego de pensionarse

En el capítulo 42 del Desafío, Juan le contó a Potro cómo inició el negocio familiar, pues su padre tiene un gimnasio en Barranquilla que ha motivado a muchas personas a apostar por la actividad física.