Conoce al papá de Juan, del Desafío y dónde queda el gimnasio que montó luego de pensionarse

Juan es un destacado modelo y entrenador personal que llegó al Desafío del Siglo XXI decidido a quedarse con la victoria. El Súper Humano contó en el capítulo 42 del reality que su pasión por el deporte se la heredó a su padre, quien al final de su carrera profesional decidió apostar por sus sueños y montar un centro de acondicionamiento físico.

“Mi papá (Jesús) es pensionado de la Policía, siempre armaba sus pesitas en la estación donde estaba, compraba sus mancuernas, sus vainas. Él es piña. Cuando estaba por pensionarse, yo creo que estaba como a dos años, compró unas máquinas. No, él dijo ‘voy a armar mi gimnasio’, le gustaba entrenar para él”, le confesó a Potro en medio de la casa Omega.

Según explicó, la gente se fue enterando poco a poco del nuevo espacio y empezó a preguntar por las inscripciones; por lo que Jesús empezó a incorporar nuevos elementos de entrenamiento y maquinaria hasta completar un espacio apto para esta actividad.

Juan también reveló que se encontraba en Medellín enfocado en sus propios proyectos; sin embargo, en una ocasión decidió sorprender a su padre con una visita que realizó junto a su hermano. Con lo que no contaba es con que se quedaría allí por varios meses hasta el punto de sembrar su granito de arena al negocio.



Quién es el papá de Juan, del Desafío 2025

En su cuenta oficial de Instagram, Jesús recoge más de 300 seguidores que están pendientes a las publicaciones que hace respecto a su gimnasio, el cuál está ubicado en Cevillar Cra 14G # 49-42 (Barranquilla, Atlántico).

Con frecuencia, el hombre muestra sus entrenamientos, que se caracterizan por tener un gran peso y por la intensidad de las repeticiones. Asimismo, acostumbra a presumir el progreso que han tenido las personas que se animan a ser parte de este gimnasio, lo que le ha permitió construir una relación sólida con sus clientes.

“El amor de Juan por el deporte tiene raíces… Y están aquí. Su padre y su hermano: los que lo inspiraron a nunca rendirse 💪”, fue el mensaje que se publicó en alguna ocasión en las redes del Súper Humano.

