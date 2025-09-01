Así se veía Gio, del Desafío, en la adolescencia: admitió que era problemático y que no lo querían

Gio despertó la curiosidad de muchos de los seguidores del Desafío del Siglo XXI este 1 de septiembre al confesar frente a las cámaras de Caracol Televisión que tuvo una juventud difícil debido a actitudes que tomó con sus compañeros y que están alejadas de la versión que es hoy en día.

“Yo era muy problemático, casi todos los compañeros de mi colegio no me querían porque era peleonero, hacía cosas malas y ahora, estoy seguro de que muchos se sorprenden del cambio, mejor dicho, nada que ver del peladito al hombre que soy ahora”, le contó a Rata en la casa Gamma antes de la prueba.

Esta revelación tomó por sorpresa a su compañero, quien aprovechó la oportunidad para confesar que él también fue percibido como la oveja negra de la familia ya que que no tenía un buen rendimiento académico; sin embargo, sus ganas de salir adelante y su entrega por el deporte lo llevaron a demostrar poco a poco de qué está hecho verdaderamente.

Cómo lucía Gio, del Desafío 2025, en su juventud

En su cuenta oficial de Facebook, Gio tiene fotografías no solo de su faceta como modelo sino también de su juventud. Aunque estas instantáneas no fueron tomadas en su época de colegio porque tienen fecha de publicación de 2013 (cuando aproximadamente tenía 19 años), sí evidencia el cambio físico que ha experimentado desde entonces.

Allí aparece acompañado de sus amigos de la universidad, mostrando de esta forma lo mucho que disfrutó esta etapa de su vida ,y se aprecian composiciones en las que aparece visitando lugares emblemáticos de París, Francia, como la Torre Eiffel.

Gio es un exmilitar francés que llegó al Desafío 2025 dispuesto a todo por conquistarlo y poner su nombre en la copa de los ganadores. Durante el primer capítulo se llevó el título del capitán de Gamma, quedándose con la responsabilidad de elegir a sus compañeros.

Sin embargo, con el tiempo cedió este rango a su compañero Rata, quien compitió y venció en el Desafío de Capitanes. Desde allí, Gio ha intentado manejar un bajo perfil; sin embargo, les ha insistido a sus compañeros en que no deben subestimarlo en el terreno de juego.

