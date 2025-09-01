Publicidad

Así se veía Gio, del Desafío, en la adolescencia: admitió que era problemático y que no lo querían

Durante el capítulo 42 del Desafío del Siglo XXI, Gio admitió que tuvo algunos problemas con sus compañeros de colegio debido a que era problemático; sin embargo, agregó que ha transformado estos rasgos de su personalidad.