Quién quedó sentenciado en el Desafío: se definen los cupos de las cuatro mujeres para el Box Negro

Luego del enfrentamiento entre Alpha, Gamma y Omega en el Box Rojo durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo; los integrantes de la casa morada se reunieron no solo para conversar acerca de su rendimiento en el terreno de juego, sino también para debatir cuál sería su siguiente movimiento en La Ciudad de las Cajas.

Luego de una fuerte discusión, se llegó a la conclusión de que el castigo y también el Chaleco de Sentencia irían a Omega, tal y como lo acordaron con Gamma cuando sellaron su alianza. Valentina se ofreció a ser la emisaria en caso de que decidieran cambiar de estrategia y atacar a los naranjas, por lo que fue Deisy la elegida para revelar la decisión.



Quién es la cuarta sentenciada del Desafío

Deisy llegó a la casa rosada y, sin entrar en detalles, dio a conocer la decisión de su escuadra. Juan tomó la caja, sacó la temida prenda y se la puso directamente a Myrian, la única mujer que hacía falta por enchalecarse.

A pesar del incómodo momento, Deisy aprovechó para expresarles unas palabras a sus excompañeros antes de retirarse; no obstante, este discurso no generó ningún efecto conmovedor en sus contrincantes.

“A las tres lo único que tengo por decirles es que, independientemente de todo lo que ha traído el juego, les deseo lo mejor. Aquí fue un lugar donde me pudieron conocer un poquito en un principio. Las palabras igualmente sobran y sé que las tres son muy buenas. De todo corazón, les deseo lo mejor en el Box de Muerte”, declaró.

En este sentido, se completaron los cuatro cupos para el Desafío a Muerte: María C., Katiuska, Manuela y Myrian. Alpha tiene la fe puesta en que su representante regresará como toda una vencedora de la Muerte, así lo dio a conocer Leo en la transmisión del capítulo 41.

Por ahora, los fanáticos de Caracol Televisión están atentos a la dinámica de El Elegido, pues si cumple con la tarea se salva de la prueba en el Box Negro, pero si no, será el próximo en defender su puesto en la producción.

