La Reina del Flow
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quién quedó sentenciado en el Desafío: se definen los cupos de las cuatro mujeres para el Box Negro

Alpha obtuvo el primer puesto en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. Con esta victoria se quedó con la posibilidad de poner el cuarto Chaleco de Sentencia correspondiente al octavo ciclo.

Quién quedó sentenciado en el Desafío del Siglo XXI.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 09:33 p. m.