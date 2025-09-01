VIDEO | Gio sufre fuerte golpe en medio del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo

En este capítulo del Desafío Siglo XXI, los participantes se preparan para dar lo mejor en el Box Rojo. En esta oportunidad, los equipos se organizan de la siguiente manera para lograr la victoria.

Alpha: Valentina, Manuela, Deisy, Gero, Leo, Eleazar

Gamma: Grecia, Yudisa, Rosa, Gio, Cri, Zambrano

Omega: Katiuska, Maria C, Miryan, Camilo, Juan, Potro



Qué le pasó a Gio en la prueba del Desafío

La idea es que cada ronda haya un integrante de cada escuadrón para luego correr e ir por un balón de fútbol americano. Al llegar al punto de partida, deben lanzarlo y este debe entrar por uno de los hoyos que hay en el tablero.

En un momento, hay un detalle que llama bastante la atención. Cuando fue el turno de Gio (Gamma), Eleazar (Alpha) y Camilo (Omega), al empezar a competir, Gio se pega muy fuerte con el tronco que está como obstáculo. Por lo cual, no puede caminar muy bien y empieza a cojear por el impacto que recibió.

En medio de esta tensión, él decide continuar, aunque sí se mostró muy afectado por el golpe. Tras esto, él revela cómo se siente y la herida que le dejó, pero no fue un impedimento para no continuar dándola toda en La Ciudad de las Cajas.

