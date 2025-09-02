Alina Lozano habló del "milagro" de ser mamá y publicó foto inédita con su hijo

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez ha sido una de las más comentadas de la farándula colombiana, principalmente por la diferencia de edad de casi 30 años entre ambos. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que la actriz, recordada por su papel de Doña Nidia en Pedro el Escamoso, es madre de un joven de 18 años llamado Samuel.

El hijo de Lozano nació fruto de su relación con el actor cubano Mijail Mulkay, con quien estuvo cerca de cinco años a mediados de la década del 2000. Aunque la pareja se separó, ambos compartieron la alegría de haber cumplido el sueño de convertirse en padres.

En una reciente publicación en su perfil de TikTok, Lozano compartió primero una fotografía de su embarazo junto a Mulkay y después una actual con su hijo Samuel. Allí acompañó las imágenes con un emotivo mensaje: “Ese milagro de mi hijo, en un momento en el que pensaba que ya no iba a poder realizar el sueño de ser mamá, lo sigo celebrando desde hace 18 años. Un hijo deseado, pedido al universo y concedido para mi felicidad y la de su padre”.

Alina Lozano publicó foto con su hijo. Foto: TikTok @lozanoalina

La publicación llamó la atención porque Samuel es muy distinto a su madre en cuanto a su actividad en plataformas digitales: es reservado y mantiene un bajo perfil en redes sociales. En su cuenta de Instagram apenas tiene tres publicaciones, en las que muestra su talento para tocar guitarra.

Además, recientemente demostró apoyo a su hermana Camila Bordón, hija de Mulkay y la actriz Jacqueline Arenal, con quien mantiene una relación cercana.

Papá del hijo de Alina Lozano

Mijail Mulkay, reconocido por su trayectoria en el cine y la televisión, tuvo después de su divorcio de Lozano un romance con la actriz Majida Issa. Más adelante, decidió radicarse fuera de Colombia en busca de nuevas oportunidades profesionales. Actualmente, mantiene una relación con Olga Thomas, una cantante con la que comparte su pasión por el arte.