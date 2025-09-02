Publicidad

Vuelta a España
Caracol TV  / Actualidad  / Alina Lozano habló del "milagro" de ser mamá y publicó foto inédita con su hijo

Alina Lozano habló del "milagro" de ser mamá y publicó foto inédita con su hijo

Alina Lozano sorprendió al mostrar a su hijo Samuel, fruto de su relación con Mijail Mulkay. A diferencia de su madre, el joven es reservado y mantiene un bajo perfil en redes.

Alina Lozano habló del milagro de ser mamá y publicó foto inédita con su hijo.
Foto: Instagram @lozanoalina
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 08:41 a. m.