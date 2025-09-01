Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Yeferson Cossio se quiebra al volver a la casa de su papá fallecido: "Me mata por dentro"

Yeferson Cossio se quiebra al volver a la casa de su papá fallecido: "Me mata por dentro"

A través de cuenta de Instagram, en la que tiene más de 12 millones de seguidores, expuso el momento más emotivo al regresar a una parte de su vida que lo marcó.

Foto: Caracol Televisión
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 12:07 a. m.