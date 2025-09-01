Yeferson Cossio se quiebra al volver a la casa de su papá fallecido: "Me mata por dentro"

En las últimas horas, Yeferson Cossio impactó a todos sus seguidores tras publicar un emotivo video en el que revela que está de regreso a la casa de su papá, que ya falleció. En el clip se observa cómo él llega en compañía de su novia, Carolina Gómez.

Mira también: Filtran video de Yeferson Cossio con un polvo azul: pese a la polémica, él guarda silencio



Yeferson Cossio regresó a la casa de su papá fallecido

Cuando está bajando las escaleras lo único que él empieza a pronunciar es "mi papá". Y en medio de este momento tan conmovedor, se agacha y llora al recordar todos esos instantes que vivió junto a su progenitor. La mujer lo empieza a consolar, dado que, está muy afectado por estar en aquella vivienda.



Posteriormente, él confiesa que no había querido ir a esa casa, porque no podía asimilar lo que ocurrió. Instantes después, él sale al patio para sentarse mientras toma el aire. Por un rato llora y se le nota muy afectado al visitar el lugar que tanto lo marcó en su vida.

En este video, él deja unas palabras que conmueve a sus seguidores. "Se me fue antes de hacerlo sentir orgulloso y lo que me mata por dentro es eso", expresó. Luego de este profundo mensaje, decide compartir con todos los internautas cómo se siente, y cómo ha sido el proceso de reencontrarse con su familia.

Publicidad

Mira también: Cuánto costó el carro que Yeferson Cossio le dio a Cintia en la revelación de sexo de su bebé

"Desde que papá murió había evitado ir a esa casa, porque sabía que iba a sentir lo de ayer. Ya hoy estoy mejor, porque saqué algo que en serio tenía por dentro. También estoy mucho más tranquilo. Valoren a sus familiares, uno no sabe cuando ya no van a estar más", agregó.

Publicidad

Es de resaltar que, hace unos días, fue el cumpleaños de Carolina Gómez, y Yeferson Cossio no dudó en celebrarlo por todo lo alto. Para ello, subió un video con un mensaje muy romántico e impactó a todos sus seguidores por lo felices que están

"Sorpresa de cumpleaños para mi novia. Le preparé una fiesta e invité a todos sus amigos y amigas, pero solo una pudo ir. Yo estaba muy triste, pero ella se la pasó muy feliz y eso es lo que importa. Te amo amorcito. ⁠Espero haberte hecho feliz ese día, mereces lo mejor del mundo", expresó.