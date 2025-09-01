Prueba de Sentencia, Premio y Castigo: las caídas y los golpes fueron protagonistas

En este capítulo primero de septiembre del Desafío Siglo XXI, Andrea Serna pidió tres hombres y dos mujeres para darla toda en el Box Rojo, y competir para no llevarse ese chaleco y obtener un beneficio millonario.

Cómo era la prueba de Sentencia, Premio y Castigo

Primero explican la prueba, y cada equipo tendrá un lanzador, quien partirá corriendo evitando obstáculos con arrastre bajo hasta llegar por el balón. Después, deberán devolverse por el mismo circuito hasta la zona de lanzamiento.



Desde allí deberán embocar en alguno de los hoyos que están al final de la pista. Los demás jugadores estarán en la zona de contacto, para bloquear o recuperar balones, y entregarlos de nuevo a su lanzador. El primero que logre anotar siete puntos será el ganador.

Quién ganó la prueba en el Desafío

Ahora bien, durante la prueba de Sentencia, Premio y Castigo, se presentaron varios momentos que llamaron la atención. El que más impactó fue el golpe de Gio, de Gamma, quien se cayó y empezó a cojear; sin embargo, esto no fue un impedimento para que él lograra continuar en la pista.

Después de darla toda en la pista, Alpha logró hacer los siete puntos. Valentina tenía la gran tarea de darles ese punto ganador y así, y cuando fueron triunfadores, la felicitaron por aquel logro.

