La Venganza de Analía
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Prueba de Sentencia, Premio y Castigo: las caídas y los golpes fueron protagonistas

Prueba de Sentencia, Premio y Castigo: las caídas y los golpes fueron protagonistas

Gamma, Alpha y Omega se encuentran en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo dándola toda en el Box Rojo. Una mujer hace sufrir a Gamma en la pista tras varios intentos para lanzar un balón en el Desafío Siglo XXI.

Foto: Caracol Televisión
Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 09:04 p. m.