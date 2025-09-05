Quién quedó sentenciado en el Desafío: acompañará a Gero en el Box Negro

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este cinco de septiembre se definió quién va a acompañar a Gero en el Box Negro. Como Gamma fue el ganador de Desafío Sentencia y Servicios, ellos tuvieron la oportunidad de escoger a quien le iban a enviar el chaleco.
Mira también: Juan Pablo Ángel reveló si estaba de acuerdo con que Gero participara en el Desafío
Aunque en su momento Gio empezó sugiriendo que si lo enviaban a Alpha, pero entre todos dijeron que no, que se mantenía la alianza con ellos; por lo cual, expresaron que se lo darán a Omega. Después de esto, escogieron a Cris para llevar el maletín y darle la noticia al equipo contrincante.
Antes de esto, en Omega hicieron una estrategia para saber el orden en el que los hombres de este ciclo se van a poner los chalecos. La idea era escoger un vaso que tenía en su interior una, dos y tres piedras.
Publicidad
Rata escogió el primero, Juan el siguiente y Camilo el último. Por lo cual, entre ellos, dijeron que no iban a decir cómo hicieron la elección del orden, sino que se iban a quedar callados para generar problema en Gamma.
Mira también: Sathya habla de ‘arrunchis’ en el Desafío: “yo no me metí en las cobijas para tapar”
Publicidad
Cuando Cris llega con el chaleco, Rata se lo pone y luego de esto, va a la casa Gamma para contarles lo que pasó. A raíz de lo sucedido, todos quedan sorprendidos por lo que ocurrió y por eso, le enviaron una pulla a Juan, quien actualmente es el líder de Omega.
No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.