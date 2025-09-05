Publicidad

La Venganza de Analía
DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quién quedó sentenciado en el Desafío: acompañará a Gero en el Box Negro

En Omega deciden que el chaleco se lo van a poner al azar. Para ello, usan un vaso y unas piedras para escoger el orden en el que se lo pondrán. Rata es el que queda para ponérselo este ciclo.