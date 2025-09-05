Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Ella es la mamá de Gero, del Desafío 2025, y esposa de Juan Pablo Ángel: historia de amor en FOTOS

Ella es la mamá de Gero, del Desafío 2025, y esposa de Juan Pablo Ángel: historia de amor en FOTOS

El también exparticipante de La Voz Kids ha destacado en el Desafío 2025 al revelar en varias ocasiones que sostiene una estrecha relación con su familia, especialmente con sus padres.

Quién es la mamá de Gero, participante de Alpha en el Desafío del Siglo XXI.
Quién es la mamá de Gero, participante de Alpha en el Desafío del Siglo XXI.
Foto: Instagram @geroangel
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 01:55 p. m.