Ella es la mamá de Gero, del Desafío 2025, y esposa de Juan Pablo Ángel: historia de amor en FOTOS

Gero se ha convertido en uno de los Súper Humanos más queridos del Desafío del Siglo XXI gracias a su excelente rendimiento en el terreno de juego, pero también a su nobleza. Recientemente, el Súper Humano dio de qué hablar al sufrir un duro golpe durante el Desafío Millonario y al recibir el primer Chaleco de Sentencia en el noveno ciclo que tiene lugar en La Ciudad de las Cajas.

Mira también: El 'arrunchis' de Lucho y María C, tras ser eliminados del Desafío: "Por fin nos pudimos ver"



Quién es la mamá de Gero, del Desafío

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gero se ha encargado de mostrar su faceta artística y su compromiso con el deporte, tal y como se lo enseñó su padre, el futbolista Juan Pablo Ángel. Lo cierto es que también ha dejado espacio para presumir la relación tan estrecha que sostiene con su progenitora, María Paula Gutiérrez, quien lo ha apoyado en los diferentes proyectos que emprende en su carrera.



La primera publicación que aparece visible en su cuenta de Instagram relacionada a sus padres fue realizada en enero de 2017, en la que se le observa a la pareja disfrutando de un vuelo. Como esta foto, también ha expuesto imágenes en compañía de su progenitora, que postea junto a emotivas reflexiones.

Publicidad

Mira también: Habría un cambio en la capitanía en Gamma: así fue la discusión en el equipo del Desafío

"Mi mamá. Mi mejor amiga. Mi mundo absoluto. Feliz día de la madre a la mujer más empoderadora, hermosa e inspiradora que conozco. Te amo madre 💕", escribió en alguna oportunidad.

Publicidad

Mira también: ¿María C. le regaló su puesto en el Desafío a Myrian? La exreina destapó la verdad tras su derrota

María Paula es madre también de Tomás, destacado futbolista colombiano que decidió continuar con el legado de su padre, y Pascual, el hijo menor de la pareja. Juan Pablo y su pareja se conocen desde que el deportista tenía 11 años y ella lo acompañó en su periplo internacional. En 2001 se formalizó aún más la unión, pues quedaron en embarazo de Gerónimo, su primogénito, nuevo miembro de la familia que transformó sus vidas y abrió la puerta para la llegada de sus otros dos hermanos.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.