Rata y Myrian se conocieron antes de entrar al Desafío: así lucían cuando competían en OCR

Rata se ha convertido en uno de los Súper Humanos más destacados del Desafío del Siglo XXI y esto quedó confirmado con su reciente cambio de equipo en La Ciudad de las Cajas. El participante, que ahora integra Omega, ahora deberá convivir con Juan, Katiuska, Camilo y Myrian; sin embargo, pocos sabían que el deportista de OCR conoció a esta última antes de entrar al reality de los colombianos.

Rata y Myrian eran amigos antes del Desafío

A través de una publicación realizada en las historias de su cuenta oficial de Instagram, el equipo de Myrian mostró unas fotografías en las que se le observa acompañada de Rata en una competencia de OCR. El evento tuvo lugar antes de que estuviesen en la producción de Caracol Televisión y, aunque no hay fecha de publicación, por el uniforme y el peinado de la joven se cree que fue tomada en octubre de 2024, cuando participó en una carrera de obstáculos que puso a prueba sus habilidades físicas.



Raya y Myrian, del Desafío 2025, ya se conocían antes de entrar al reality. Foto: Instagram @myriamdaniela05

"Hoy que es jueves de TBT veamos a este par que de ahora en adelante la darán toda por e equipo rosado. El OCR en el Desafío", fue el mensaje que posteó el equipo de la joven el 4 de septiembre. En las imágenes se les observa sonriendo para la cámara y hasta recibiendo indicaciones en algunas de las competencias en las que han puesto a prueba sus destrezas.

Es necesario mencionar que el competidor ya había dado indicios de que conocía a su colega, pues casa vez que Gamma iba a poner un Chaleco de Sentencia a Omega (cuando Rata aún estaba en la escuadra naranja), le mandaba saludos a su amiga o él iba directamente y la abrazaba en frente de los demás competidores.

A esto se le suma el hecho, de que Juan ya tenía conocimiento de cómo era Rata por los comentarios que le habían hecho al respecto, así lo dio a conocer cuando hizo en cambiazo después del Desafío Millonario: "No lo conocía, pero ya me habían hablado del hombre que era, de la persona que era. Qué bacano haber coincidido con una persona con esas capacidades", le dijo a Andrea Serna en aquella oportunidad.

