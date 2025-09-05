Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Rata y Myrian se conocieron antes de entrar al Desafío: así lucían cuando competían en OCR

Rata y Myrian se conocieron antes de entrar al Desafío: así lucían cuando competían en OCR

Rata quedó elegido como el nuevo integrante de Omega luego de que Juan, en representación de la escuadra rosa, hiciera un cambio por Potro. Así es la relación del deportista de OCR con Myrian.

Se viraliza foto de Rata y Miryan antes de entrar al Desafío del Siglo XXI.
Foto: Instagram @miryamdaniela05
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 04:39 p. m.