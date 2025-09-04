Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Cuál hombre recibió el primer chaleco en el Desafío: le dijeron que era el comodín

Cuál hombre recibió el primer chaleco en el Desafío: le dijeron que era el comodín

Tras la primera prueba de este ciclo, en la que los hombres quedaron en riesgo, Omega entregó el primer chaleco de sentencia y, al asignarlo, se escuchó un comentario que llamó bastante la atención.

Foto: Caracol Televisión
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 10:45 p. m.