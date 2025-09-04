Cuál hombre recibió el primer chaleco en el Desafío: le dijeron que era el comodín

En el capítulo 45 del Desafío Siglo XXI se disputó una prueba intensa en el Box Blanco, donde Omega resultó ganador y obtuvo el derecho de asignar el primer chaleco de este ciclo.

De regreso a la casa, la escuadra rosada decidió que a Gamma, segundo lugar en la prueba, le enviarían tubérculos para su alimentación, mientras que el chaleco iría para Alpha, que terminó en el último puesto. En la casa morada, los participantes comentaron que la asignación no se haría por rendimiento en los Boxes, sino siguiendo un orden. Así, el primero en asumirlo fue Gero.

En Omega, algunos bromearon con la idea de enviar el chaleco directamente con el nombre de Eleazar, pero luego se arrepintieron.



Quién quedó sentenciado en el Desafío

Al recibir el chaleco, Leo bromeó con su compañero: “Vamos a usar nuestro comodín, tú nos salvas”, lo que desató risas entre los demás. Eleazar, por su parte, señaló que debían ganar en las próximas pruebas para evitar que el chaleco regresara a su casa.

Cuando Camilo volvió a la casa rosada, les contó lo sucedido, pero jugó una broma a Gamma al relatar que el comentario del “comodín” había sido en serio y no en tono amistoso, como realmente ocurrió.

De esta manera, Gero se convirtió en el primer sentenciado de este ciclo en el Desafío, mientras los hombres siguen en riesgo.

