Juan realizó un inesperado cambio en el Desafío: Gamma perdió una ficha clave y Omega se fortaleció

Una verdadera mezcla de emociones fue la que se vivió en el Desafío Millonario que tuvo lugar este 3 de septiembre fuera de La Ciudad de las Cajas. Además de las lesiones de Gero y Deisy, los participantes fueron testigos del triunfo de Omega gracias al trabajo en equipo y la puntería de Juan en el último obstáculo.

Andrea Serna les dio indicaciones a los Súper Humanos de retornar a sus casas; sin embargo, se quedó con Juan para discutir cuál sería la decisión que tomaría respecto al intercambio de dos participantes en los equipos.



Rata sale de Gamma en el Desafío y se integra a Omega

Cuando la presentadora le preguntó cuál sería el movimiento que realizaría en La Ciudad de las Cajas, el líder de los rosados no dudó en confesar que sacaría a Rata de Gamma para ubicarlo de ahora en adelante en Omega.

“Rata ha venido demostrando durante todo el Desafío que es un hombre no solo con habilidades físicas, sino que muestra ser una persona de confiar. No lo conocía, pero ya me habían hablado del hombre que era, de la persona que era. Qué bacano haber coincidido con una persona con esas capacidades”, explicó.

Además, añadió que Potro será el jugador que deberá abandonar la escuadra rosada e incorporarse en el otro equipo, cambiando de esta forma el destino de juego teniendo en cuenta que el competidor de OCR es percibido como uno de los más fuertes de todo el programa.

Las reacciones ante esta situación no se hicieron esperar. Mientras unos recibieron esta medida como una gran estrategia, otros tomaron con dolor la noticia (especialmente Potro), pues antes de salir al terreno de juego se habló del tema y algunos creyeron que los movimientos se realizarían fuera del grupo.

Esto cambió cuando Katiuska, de forma secreta, le dio a Juan sugerencias para fortalecer la escuadra en caso de obtener el primer puesto.

