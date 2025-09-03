Andrea Serna reacciona al nuevo cambio de look de los participantes de Omega en el Desafío

En este capítulo 44 del Desafío Siglo XXI, todos los participantes llegaron más emocionados que nunca en este nuevo ciclo. Luego de la más reciente salida de María C, integrante de Omega, su equipo tomó la decisión de pintarse el cabello

Omega se tinturó el cabello y Andrea Serna reacciona

Cuando Andrea Serna, presentadora del programa de los colombianos, los llama, se da cuenta de que el equipo liderado por Juan aparece con un cambio de look que la dejó impactada por cómo estaba luciendo. Después de esto, Miryan afirma que lo están haciendo en honor a todo lo que pasaron en lo que va del Desafío.



Es de resaltar que, antes de la llamada de Serna, se habían tinturado el cabello de color amarillo para que al día siguiente pudieran obtener ese color rosado que tanto estaba buscando. Asimismo, Juan, el capitán del equipo, empezó a molestar porque no quería quedar mal.

Al día siguiente, Katiuska empezó a pintar a cada compañero y entre todos se iban riendo por aquel momento tan chistoso que estaban viviendo. Asimismo, dejó claro que quieren empezar con toda este nuevo ciclo en el Desafío.

