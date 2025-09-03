Andrea Serna reacciona al nuevo cambio de look de los participantes de Omega en el Desafío

Publicidad

Desafío Siglo XXI
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Desafío Siglo XXI

Todos los participantes de Omega deciden pintarse el cabello de color rosa y afirman que lo hacen en honor a María C, quien recientemente salió del Desafío Siglo XXI.

Foto: Caracol Televisión
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:43 p. m.