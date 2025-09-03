Cuánto dinero sacó Sathya del Desafío y en qué lo piensa gastar tras salir de La Ciudad de las Cajas

Sathya se convirtió oficialmente en la nueva eliminada del Desafío del Siglo XXI, luego de haber tenido la posibilidad de estar en dos equipos en La Ciudad de las Cajas: Alpha y Omega. La Súper Humana participó en un en vivo para las redes de Caracol Televisión, donde se sinceró acerca de su experiencia en la exitosa producción.

Cuánta plata se llevó Sathya del Desafío

La joven confesó que se quedó con la suma de siete millones de pesos, cifra que invertirá en un emprendimiento que creó en compañía de su hermana. Según explicó, recientemente lanzó una marca de ropa llamada Satwa, la cuál pretende llegar a personas que quieran sentirse cómodas y con estilo en el día a día.



Durante el mismo encuentro, Sathya aprovechó para referirse a varias polémicas que protagonizó en el reality, tal es el caso de la regla que rompió en el Desafío al quitarse el Chaleco de Sentencia en la Suite ditu, la discusión que tuvo con Eleazar por enviarla a Muerte cuando Manuela había tenido un rendimiento más bajo en el terreno de juego y las constantes discusiones con Katiuska.

Cuando le preguntaron por qué nunca se atrevió a responderle con contundencia como sí lo hizo con Eleazar, la deportista confesó que no tuvo espacio para replicar debido a que los regaños que recibían por parte de la Súper Humana eran “infinitos”.

“Pues bueno, ya sabiendo cómo es el juego, pues yo sé que lo que pasó en el juego, pasó en el juego. Realmente, no le guardo ningún rencor o nada, siento que ya dije lo que en verdad sentía y pues en este momento sé que la justicia es divina y que también ella tendrá sus aprendizajes”, expresó en medio del encuentro.

Sathya no se quedó callada cuando la interrogaron acerca de la relación que tuvo con Cami, primera capitana de Alpha en el Desafío, pues aseguró en alguna oportunidad que su compañera no quería que ella regresara del Desafío a Muerte.

