Celular de Epa Colombia fue incautado en un operativo realizado en la Escuela de Carabineros

Daneisy Barrera fue trasladada desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a la Escuela de Carabineros el pasado 20 de agosto. La Policía le encontró a la influenciadora un celular.

Incautaron celular de Epa Colombia en la Escuela de Carabineros.
Foto: Revista Semana
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 04:21 p. m.