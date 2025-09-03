Celular de Epa Colombia fue incautado en un operativo realizado en la Escuela de Carabineros

La Seccional de Carabineros de la Policía realizó un operativo en la Escuela de Carabineros de Bogotá en la cuál se encuentra recluida Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia. La influenciadora fue trasladada recientemente desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá por motivos de seguridad, así lo dio a conocer su abogado Francisco Bernate, quien añadió que allí dispondría de mejores condiciones teniendo en cuenta el deterioro de su salud física y mental.

De acuerdo con la información publicada por Noticias Caracol, en el operativo se encontraron tres celulares que estaban escondidos tanto en los baños como en las habitaciones, entre ellos estaba el de la creadora de contenido digital.



Noticia en desarrollo...