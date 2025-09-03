Mensaje de Valentina a Lucho ante su situación con María C. en el Desafío: “Olvídese de mí”

Desde que inició el Desafío del Siglo XXI, Lucho expresó su interés en Valentina, quien integraba en ese momento un equipo completamente diferente. Luego de tener algunos detalles con ella y de quedar juntos en la misma escuadra, su vínculo llegó a ser mucho más estrecho; sin embargo, nunca llegó a consolidarse una relación.

Mira también: El 'arrunchis' de Lucho y María C, tras ser eliminados del Desafío: "Por fin nos pudimos ver"



Tras la eliminación de María C. del reality, los integrantes de Alpha empezaron a especular sobre lo que podría pasar en El Cubo de Eliminados teniendo en cuenta que allí también se encuentra Lucho esperando pacientemente a salir de La Ciudad de las Cajas.



El contundente mensaje de Valentina a Lucho en el Desafío

Al ver que algunos de sus compañeros indicaron que podría haber un acercamiento entre los exparticipantes, Valentina reaccionó con buen sentido del humor. Luego de enviarle un mensaje a María C. en forma de “chiste”, decidió centrar su atención en el modelo.

“El mensaje era para Lucho. Ya no, ya Lucho olvídese de mí. Ya (…) Qué difícil es ser yo. Pero si soy bonita, ¿por qué sufro? Dios”, expresó mientras los demás miembros del grupo morado se reían.

Publicidad

Mira también: Habría un cambio en la capitanía en Gamma: así fue la discusión en el equipo del Desafío

Gero, por su parte, le lanzó un fuerte comentario para que detuviera ese tipo de pensamientos intrusivos y se centrara en la competencia: “Valentina, ubíquese”, dijo.

Publicidad

Es necesario mencionar que mientras estuvo con Sathya en El Cubo de Eliminados, Lucho le confesó la supuesta propuesta que le habría hecho María C. cuando aún seguían en competencia y que muy pocos se percataron. Asimismo, Lucho admitió en exclusiva que tenía intenciones de conocer más a Valentina una vez saliera de la producción de Caracol Televisión en “calidad de novios”.

Mira también: ¿María C. le regaló su puesto en el Desafío a Myrian? La exreina destapó la verdad tras su derrota

La rivalidad entre Valentina y María C. inició en los primeros capítulos de la producción, cuando la exreina de belleza intentó entregar amablemente un Chaleco de Sentencia en Beta sin tener éxito, pues muchos consideraron que únicamente quería causar una buena impresión teniendo en cuenta el interés que sentía por Abrahan.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.