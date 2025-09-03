Publicidad

Desafío Siglo XXI
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Mensaje de Valentina a Lucho ante su situación con María C. en el Desafío: “Olvídese de mí”

Mensaje de Valentina a Lucho ante su situación con María C. en el Desafío: “Olvídese de mí”

A pesar de que no ha podido conocer lo que ha pasado entre María C. y Lucho en El Cubo de los Eliminados, Valentina reaccionó ante las especulaciones que hicieron los integrantes de la casa Alpha.

Qué dijo Valentina en el Desafío del Siglo XXI sobre la situación de Lucho y María C.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:20 p. m.