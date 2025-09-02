Quién es el nuevo eliminado del Desafío 2025: la puntería fue determinante

En este capítulo 43 del Desafío Siglo XXI, las mujeres deben luchar para no irse de la competencia. Como Valentina, de Alpha, fue El Elegido, y no cumplió la tarea, tuvo que ponerse el chaleco y enfrentarse con Manuela, Katiuska, María C y Myrian en el Box Negro.

Quién es el nuevo eliminado del Desafío 2025

Las participantes debían completar un circuito, en la que la puntería era clave para ganar. La primera que logró ubicar los discos en su lugar fue Katiuska, tras unos segundos después Manuela celebró que seguirá en competencia. Luego Valentina le volvió el alma al cuerpo cuando lo logró y su escuadrón no dudó en saltar de la emoción al saber que seguirán completos en el siguiente ciclo.



Por lo cual, solo quedaron Myrian y María C en la pista. Todos les estaban haciendo barra a sus compañeras, pero solo una logró quedarse con su equipo, y fue la primera que se mencionó en este párrafo.

Cómo fue la prueba en el Box Negro

Primero debían soltar una escalera, que estaba en el segundo piso. Al descender por ella se encontrarían con una malla para luego utilizar la escalera y volver a la parte superior. Allí lanzar unos cubos grandes, que luego servirían para alcanzar unas ruedas.

Las competidoras debían mantener el equilibrio y lograr desamarrar unas cuerdas para obtener esos discos. Luego de esto, la tarea era devolverse haciendo equilibro para llegar a la meta. Allí las mujeres sacarían su mejor técnica para ubicar aquellos aros en unos tubos.

Al terminar la competencia, Omega quedó muy triste con la partida de María C, ya que se les fue otra integrante del grupo original. Este fue un momento demasiado emotivo, tanto así que Katiuska y Myrian no pudieron contener las lágrimas por aquel momento.

