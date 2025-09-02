Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Quién es el nuevo eliminado del Desafío 2025: la puntería fue determinante

Quién es el nuevo eliminado del Desafío 2025: la puntería fue determinante

En esta oportunidad, las mujeres se enfrentaron en el Box Negro, pero solo una de ellas tuvo que decirles adiós a todos sus compañeros. Katiuska y Miryan salieron muy afectadas por este hecho.