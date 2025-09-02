Gero contó en el Desafío que fue agredido físicamente por su orientación: así reaccionaron sus papás

Gero se ha convertido en uno de los Súper Humanos más queridos del Desafío del Siglo XXI no solo por su excelente rendimiento en el terreno de juego, sino también por la empatía, sentido de pertenencia y liderazgo que lo caracteriza. El joven fue seleccionado por el equipo Alpha para ir junto a Manuela a la Suite ditu luego de ganar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, por lo que aprovechó para contarle a su compañera un incómodo suceso que vivió en su adolescencia.

Gero, del Desafío, fue agredido físicamente por su orientación sexual

El cantante confesó que todo ocurrió cuando visitó un lugar público en Medellín. A pesar de que estaba con sus padres (Juan Pablo Ángel y María Paula Gutiérrez), ellos estaban en una zona alejada, por lo que no pudieron defenderlo del incómodo momento.



“Me agarraron físicamente, a golpes. Y obviamente mi reacción fue como no contarles a mis papás. Fue muy duro porque estaba muy chiquito”, confesó en medio de la transmisión.

Posteriormente, reveló que cuando se encontró con sus progenitores y ellos notaron que estaba golpeado, tuvo que inventarse una mentira porque no le gustaba cargarlos con sus problemas, señalando de esta forma que supuestamente se había caído por las escaleras eléctricas.

Esta excusa no fue suficiente para convencer a sus padres, quienes finalmente solicitaron las cámaras de seguridad y se percataron de todo lo que había ocurrido.

“Eso fue muy duro para mí porque yo antes me guardaba todo, cualquier incidente que me pasara en el colegio o como cuando me enfrentaba a estas situaciones de discriminación”, explicó.

En el mismo espacio, Gero admitió que le ha costado mucho construirse a sí mismo y llegar a tener la seguridad que hoy en día lo caracteriza. De inmediato, las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales.

“Es un chico muy tierno”, “Es un ser humano divino”, “Ya deberían evolucionar y respetar a cada persona con sus gustos”, “Gero debe ser el capitán, Eleazar y Leo son unos cobardes”, “Solo por ser diferente… Qué coraje”, son algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

