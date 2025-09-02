Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Gero contó en el Desafío que fue agredido físicamente por su orientación: así reaccionaron sus papás

Gero contó en el Desafío que fue agredido físicamente por su orientación: así reaccionaron sus papás

Gero aprovechó su paso por la Suite ditu para contarle a Manuela una desagradable experiencia que vivió cuando estaba pequeño. El hecho tuvo lugar en un sitio frecuentado de Medellín.

Gero contó en la Suite ditu del Desafío 2025 la agresión de la que fue víctima por parte de personas homofóbicas.
Foto: Instagram @geroangel y Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 01:55 p. m.