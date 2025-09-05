Publicidad

Noticias Caracol
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Juan Pablo Ángel reveló si estaba de acuerdo con que Gero participara en el Desafío

Juan Pablo Ángel reveló si estaba de acuerdo con que Gero participara en el Desafío

El reconocido exfutbolista y papá de Gero estuvo en Día a Día junto a su esposa, María Paula Gutiérrez, y recordaron cómo reaccionaron cuando su hijo les contó que iba a estar en el Desafío Siglo XXI.

Foto: Caracol Televisión
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 11:35 a. m.