Juan Pablo Ángel reveló si estaba de acuerdo con que Gero participara en el Desafío.

La emisión del 5 de septiembre de Día a Día inició con dos invitados muy especiales: los papás de Gero, uno de los competidores más comentados del Desafío Siglo XXI. Juan Pablo Ángel y María Paula Gutiérrez. Después de ver un video con algunos de los momentos más llamativos de Gero en el reality, el exfutbolista aseguró que se ha sentido gratamente sorprendido.

Por su parte, María Paula, visiblemente conmovida, dijo entre lágrimas: “Yo soy muy llorona, nos sentimos muy orgullosos, ha sido un reto en lo personal y en lo físico”. Ángel complementó resaltando el carácter de su hijo: “Para mí lo más importante ha sido lo que él ha mostrado, porque no es fácil afrontar el cansancio, la frustración, el miedo, la convivencia, entender cómo jugar y demás”.

Reacción de Juan Pablo Ángel cuando Gero le dijo que iba al Desafío

Iván Lalinde les preguntó qué pensaron cuando Gero les contó que quería participar en el programa; María Paula recordó que lo apoyó desde el primer momento e incluso le dijo que ella se encargaría de convencer a su papá.

Ángel relató: “Él básicamente me dijo que iba a estar en el Desafío y yo le pregunté si me lo estaba contando o preguntando. Me dijo que solo me estaba comentando”.

El exfutbolista confesó que en un inicio tuvo reservas debido a la experiencia previa de su hijo en La Voz Kids: “Había cierto rechazo de mi parte, particularmente por la experiencia que vivió en La Voz Kids, que no fue nada placentera. Hubo muchísima exposición mediática y comentarios críticos de las personas que eran muy fuertes para un niño de 13 años. La opinión pública se fue para el lado que menos queríamos, con muchísima hostilidad en redes, y comentarios despectivos. Se habló de una cosa que no tenía nada que ver con su talento, fue su orientación sexual, y eso no define al ser humano”.

Después de esto, el exjugador de 49 años recordó que su hijo decidió irse a los 13 años a Estados Unidos para estudiar arte y luego continuó su formación en Inglaterra, siempre con el respaldo de su familia en cada uno de sus pasos.

“Tras esa experiencia difícil nos fortalecimos y tratamos de que el hogar fuera la piedra angular. Yo juzgo a los seres humanos y no a los géneros. El ser humano que ustedes ven en el Desafío es lo que él realmente es. En situaciones extremas se demuestra la personalidad, y este es Gero”.

María Paula, por su parte, habló sobre el reto emocional de verlo competir: “Eso es lo que más estrés me causa. El día de las ampollas yo lloraba y decía ‘mírenle esa impotencia que siente’. He llorado casi en todos los capítulos. Mi hijo es perfeccionista y psicorrígido”

