Desafío el Siglo XXI en Fortnite: paso a paso, código y MAPA de La Ciudad de las Cajas

Volk Games y Caracol Televisión anunciaron el lanzamiento del Desafío del Siglo XXI en Fortnite, para que gamers especializados y fanáticos de la producción pongan a prueba sus destrezas en La Ciudad de las Cajas, espacio donde 32 Súper Humanos aterrizaron para medir su fuerza tanto física como mental.

Así se ve jugar el Desafío del Siglo XXI en Fornite. Foto: Caracol Televisión.

Paso a paso para jugar en Fortnite el Desafío desde el PC

Para acceder desde la página web, debes ingresar a https://www.fortnite.com/@volkgamesctv/2169-8190-6855, allí encontrarás directamente la pestaña del Desafío del Siglo XXI, en la que encontrarás la información general del juego. Dale clic en “jugar ya”. Para esta acción, tendrás que haber iniciado sesión primero o registrarte.

Paso a paso para jugar Desafío en Fortnite en otros dispositivos

1. Abrir Fortnite desde tu dispositivo favorito de juego.

2. Una vez en el Lobby, ir a la lupa y poner el código de la isla: 2169-8190-6855.

3. Darle seleccionar a la isla del Desafío y después en jugar.



En caso de descargar la aplicación (botón ubicado en la parte superior derecha del mismo enlace), deberás acceder al buscador y agregar el nombre o código (Desafío del Siglo XXI o 2169-8190-6855).

De acuerdo con la información visible de la página, podrás demostrar qué tan fanático de la producción eres: “Demuestra que los gamers llevan un desafiante adentro. Supera la pista de obstáculos en el menor tiempo posible. Las pruebas más guerreras de Desafío Siglo XXI llegan a Fortnite para retar a los más hábiles y encontrar al desafiante gamer más rápido de la versión Desafío Siglo XXI”.

En el juego se pueden observar varias pistas que han llamado la atención en televisión, tal es el caso de las que han sido creadas en los Boxes Rojo, Blanco, Negro, Azul y Amarillo. Los jugadores podrán disfrutar de una vista única de La Ciudad de las Cajas y tendrán la posibilidad de conocer qué se siente ser un Súper Humana, pero desde una perspectiva virtual.

Esta isla recibió gran acogida en 2023 por parte de los gamers gracias a la estructura del juego, llegando de esta forma a recoger a más de 70 mil visitas desde que se estrenó. Recuerda registrar el mejor tiempo y unirte a una comunidad masiva que ya ha invertido más de 22,000 horas de juego para que compitas contra tus propios límites.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.