Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / ¿Gero podría salir por lesión del Desafío? Aseguró haber “tomado una decisión”

¿Gero podría salir por lesión del Desafío? Aseguró haber “tomado una decisión”

Gero, integrante de Alpha, expresó con la voz entrecortada su preocupación por el dolor que sentía en su cabeza y lo que podría pasar en las siguientes pistas del Desafío si continuaba compitiendo en ese estado.

¿Gero podría salir por lesión del Desafío? Aseguró haber “tomado una decisión”
¿Gero podría salir por lesión del Desafío? Aseguró haber “tomado una decisión”
Foto: Caracol Televisión
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 11:00 p. m.