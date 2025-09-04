¿Gero podría salir por lesión del Desafío? Aseguró haber “tomado una decisión”

La salud de Gero encendió las alarmas en Alpha después de que el competidor manifestara dolores persistentes en la cabeza, tras el fuerte golpe que sufrió durante el segundo Desafío Millonario.

Valentina, visiblemente preocupada, dijo ante sus compañeros: “Me tiene inquieta el dolor de cabeza de Gero. No es como un dolor muscular, que se pasa. Algo en la cabeza es distinto, por eso me preocupa, y porque es mi amigo. No es que yo no quiera que vuelva el otro ni nada de eso”. Recordó incluso el caso de su hermano, quien tras un golpe similar desarrolló con los años una masa en la cabeza.

Eleazar reaccionó con ironía diciendo: “Mira ya en lo que van”. Por su parte, Leo comentó: “Sí, claro, porque si él se va, vuelve Lucho”, haciendo referencia al joven que permanece en el Cubo de los Eliminados y con quien la joven de Girardot tuvo una relación cercana y romántica.

En medio de la conversación, Gero explicó que lo que más le preocupaba era competir en ayuno, pues sentía que eso aumentaba el malestar. Eleazar le sugirió que su alimentación podía estar influyendo, pero él insistió en que quería ser revisado por los médicos.

El Súper Humano confesó sus dudas, asegurando que si bien podría soportar el dolor de cabeza le angustiaba estar expuesto a otros golpes en las pistas. “Me angustia estar expuesto a otros golpes en las pistas. Estoy en ese limbo de ponerme a mí primero, pensar en mi salud y también arriesgarme. Tengo mi decisión”.

Sus compañeros le recomendaron que se sometiera a la revisión médica, a lo que Gero respondió que eso lo tranquilizaría: “Si me dicen que no hay nada, pues vuelvo confiado y no salgo predispuesto ni con miedo”. Finalmente, todos lo abrazaron y le desearon lo mejor, reconociéndolo como una pieza clave en el equipo.



Qué le pasó a Gero en el Desafío Millonario

El competidor fue elegido para participar en el segundo Desafío Millonario del Desafío Siglo XXI. Dentro del circuito, le correspondió caminar sobre unas enormes cajas que eran cargadas por sus compañeros. Aunque al inicio avanzaba sin inconvenientes, en un momento sufrió un golpe en la cabeza que lo dejó con la cara llena de sangre, encendiendo las alarmas sobre su estado de salud.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.