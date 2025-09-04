Con cuántos millones llegó Rata a Omega: ahora son el segundo equipo con más dinero del Desafío

En el capítulo 45 del Desafío Siglo XXI, los equipos asimilaron una nueva realidad. En el Desafío Millonario, el capitán Juan de Omega ejecutó una jugada estratégica para fortalecer a su grupo y avanzar en la competencia: se robó a Rata de Gamma y lo cambió por Potro.

Dinero de Rata en el Desafío

Durante la llamada con Andrea Serna, antes de la primera prueba con estos cambios, la presentadora destacó que “sin querer queriendo, se terminaron llevando al hombre más rico de este Desafío”, y le preguntó a Rata con cuánto dinero había llegado a la casa rosada.



El atleta de OCR respondió que tenía 28 millones 100 mil pesos, a lo que Serna agregó que, de esta manera, Omega se convertía en el segundo equipo con más dinero. Rata también bromeó diciendo que extrañaba a Zambrano, ya que solía dormir con él, y en su primera noche en la casa Omega tuvo la fortuna de ocupar solo una cama.

Por su parte, Eleazar, excapitán de Alpha, aseguró que las finanzas del equipo morado estaban muy bien, superando los 60 millones de pesos. De esta forma, se concluye que Gamma sigue siendo el equipo con más dinero, luego les sigue Omega y ALpha ocupa el tercer lugar.

Como se sabe, el dinero cobra gran importancia con el avance de los ciclos en el reality, pues si un equipo pierde el Desafío de Sentencia y Servicios debe pagar el arriendo, que costaba 20 millones de pesos, una forma de evitar ir a la temida Playa Baja.

Las palabras de Zambrano a Rata en el Desafío 2025

Tras el Desafío Millonario, en Gamma lloraron la partida del Súper Humano, quien se convirtió en una ficha clave para que la casa consiguiera las victorias en el terreno de juego. Ante la conmovedora situación, Zambrano abrió su corazón:

"Yo no soy una persona de sentimientos, pero el equipo me ha llegado y de verdad que cuando competía contigo era full bien, se sentía mucha adrenalina, me gusta y yo siempre lo he dicho a todo el mundo: 'Rata está primero en el Desafío'. Da todo por Omega, sé que eres Gamma de corazón y siempre te vamos a querer y te vamos a apreciar", expresó entre lágrimas

