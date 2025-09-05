Gero se despidió temporalmente de sus compañeros en el Desafío: qué pasó y cómo reaccionó el grupo

Gero, uno de los participantes más queridos del Desafío del Siglo XXI, despertó la preocupación de sus compañeros de Alpha al informar durante el capítulo 46 que se retirará temporalmente de La Ciudad de las Cajas para hacerse revisar por el equipo médico del programa.

“Bueno, les cuento, tomé la decisión de ir a ver al médico. Mañana vuelvo ojalá con un resultado más claro y seguro para ver qué decisión se toma. Me despido por esta nochecita”, expuso luego del enfrentamiento deportivo.

La noticia fue recibida con preocupación por parte de sus compañeros, que no dudaron en darle un fuerte abrazo y trataron de levantarle el ánimo. Con este gesto, el hijo de Juan Pablo Ángel se despidió de la casa.



Qué le pasó a Gero en el Desafío

Gero sufrió una lesión durante el Desafío Millonario, cuando fue elegido para desempeñar el rol de caminar sobre unas enormes cajas que estaban siendo transportadas por sus compañeros. El joven apareció de un momento a otro limpiándose la sangre del rostro; sin embargo, fue después de terminada la prueba que explicó que él mismo se había golpeado.

Durante el capítulo 45, el Súper Humano les contó a sus colegas que estaba presentando un fuerte dolor de cabeza y, aunque ya estaba preocupado por su estado, decidió continuar con su participación en el programa, enfrentándose de esta forma al Desafío de Sentencia y Servicios que tuvo lugar en el Box Rojo.

Ahora está a la espera de conocer los resultados de los exámenes, pues de esta forma se definirá si está en óptimas condiciones para seguir dando lo mejor de sí mismo en el terreno de juego o si debe retirarse debido a que su integridad puede estar comprometida.

El integrante de Alpha no es la única persona lesionada de La Ciudad de las Cajas, pues Deisy también resultó afectada en la misma prueba; no obstante, la joven ha intentado pasar desapercibida por la producción, ya que no quiere que esto la obligue a renunciar a su sueño.

