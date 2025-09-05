Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Venganza de Analía
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Gero se despidió temporalmente de sus compañeros en el Desafío: qué pasó y cómo reaccionó el grupo

Gero se despidió temporalmente de sus compañeros en el Desafío: qué pasó y cómo reaccionó el grupo

Luego del Desafío de Sentencia y Servicios en el que Alpha ocupó el segundo lugar, Gero les informó a sus compañeros que se ausentaría de la casa, debido a una decisión sobre su estado de salud.

Gero abandonó temporalmente Alpha en el Desafío para hacerse un chequeo médico.
Gero abandonó temporalmente Alpha en el Desafío para hacerse un chequeo médico.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 09:11 p. m.