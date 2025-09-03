Qué le pasó a Deisy en el Desafío Millonario: Rata interrumpió su propia prueba para auxiliarla

Alpha, Gamma y Omega atendieron el llamado de Andrea Serna fuera de La Ciudad de las Cajas y llegaron al Desafío Millonario en el que no solo estaba en juego una generosa suma de dinero, sino también la posibilidad de hacer un intercambio (hombre o mujer) entre dos equipos para alterar la suerte del juego.

Qué le pasó a Deisy en el Desafío Millonario

Una vez en el terreno de juego, Deisy se convirtió en una de las protagonistas al igual que Gero debido a un fuerte golpe que recibió casi al final de la prueba. La Súper Humana fue seleccionada por sus compañeros para trasladar unas cajas enormes por la pista para que otro colega fuera caminando encima de ellas.



Pese a que todo parecía marchar con normalidad, la joven se ubicó en una zona estrecha, pues quedó justo entre Gio y la caja que ella estaba arrastrando. Eleazar, sin percatarse, giró la estructura, de manera que esta terminó golpeando a la competidora en el hombro, lo que hizo que cayera de inmediato al piso.

Rata, que se encontraba cerca, interrumpió su propia prueba para auxiliarla mientras Gio se disculpaba por no haberle dado el suficiente espacio para reaccionar. El excapitán de los morados, por otra parte, retrocedió para que su compañera pudiera reincorporarse y lograr estabilidad.

Deisy intentó continuar con la prueba luego de darse un tiempo para tranquilizarse; sin embargo, cuando elevaba los brazos demostraba que sentía un fuerte dolor que le impedía seguir jugando. Aún así, la joven accedió a seguir con el enfrenamiento deportivo teniendo en cuenta el gran premio que estaba de por medio.

Esta no fue la única persona que terminó lesionada en el terreno de juego, pues la sed de triunfo y la competitividad hicieron que varios participantes se golpearan con las cajas en cuestión, tal fue el caso de Gero, que terminó cubierto de sangre; y Gio y Eleazar, que se lastimaron los pies debido a la caída de estos pesados objetos.

