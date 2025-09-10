Publicidad

Gio manda a callar a Yudisa durante el castigo y ella se le burla de frente: "déjeme en paz”

Gio, de Gamma, estalla y tiene un encontronazo con Yudisa durante el castigo del Robo del Siglo. Le pide que lo deje dormir y que no se burle de él que sí tiene el chaleco puesto.

Foto: Caracol Televisión
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 08:20 p. m.