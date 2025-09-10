Gio manda a callar a Yudisa durante el castigo y ella se le burla de frente: "déjeme en paz”

Por otra parte, Rosa, capitana de Gamma, no se guarda comentarios al ver a Mecho romper en llanto cuando Omega les quita todo su dinero. Les dice a Zambrano y Grecia que la pesista ha llorado demasiado.

Omega, el equipo rosado de este Desafío Siglo XXI logra quedarse con los 134 millones de pesos que tenía Gamma, pues en el castigo del Robo del Siglo, Camilo y Miryan escogieron las cajas en las que los naranjas habían ubicado su plata.



No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.