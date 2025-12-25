La Gorda Fabiola le dejó carta Polilla antes de morir: él la encontró 20 años después

El 19 de septiembre se cumplió el primer año de la muerte de Fabiola Posada, uno de los personajes más queridos del programa humorístico de Caracol Televisión. A propósito de las festividades decembrinas, Polilla concedió una entrevista exclusiva en donde se sinceró sobre cómo ha llevado el duelo estos meses y de qué forma le volvió a dar significado a su vida tras la dura pérdida.

Las cartas de La Gorda Fabiola a Polilla luego de su muerte

Durante el encuentro, Nelson Polanía confesó que siente que ha tenido comunicación con ella debido no solo a los sueños que tiene, sino también a videos, cartas y demás contenido que ella guardó durante los casi 30 años que estuvieron juntos.



"Empiezo a encontrar cartas y poemas escritos por ella hace 10, 15 y 20 años que yo no los había visto. Una carta que escribe ella hace 24 años, una carta a Dios, que me la hace saber en el último sueño que yo tuve de ella", confesó.

Asimismo, aprovechó el espacio para referirse al motivo por el que tomó la decisión de deshacerse de la ropa y todas las pertenencias de Posada, quien siempre se caracterizó por tener un buen gusto por la moda y el maquillaje.





"Decidí sacar absolutamente todas sus cosas, las vendí. Vendí absolutamente todos sus accesorios, toda su ropa, carteras, lo que quedaba lo vendí y se lo doné a la fundación que nosotros ayudábamos siempre, a la Fundación FUNDIR", contó.

Finalmente, admitió que fue muy raro ver el clóset vacío después de tanto tiempo, pero explicó que siente que ha llegado el momento de dejarla ir para que ella pueda descansar en paz y que tanto él como Nelson David logren enfocarse en sus proyectos.

