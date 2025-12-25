Publicidad

Yeferson Cossio se saltó incapacidad
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Las cartas que La Gorda Fabiola le dejó a Polilla antes de morir

Polilla habla en Me Raya La Cabeza, formato de Caracol Televisión, sobre el vínculo que tiene con su esposa, La Gorda Fabiola, incluso después de la muerte, pues se comunican por sueños.

La Gorda Fabiola le dejó carta Polilla antes de morir: él la encontró 20 años después

El humorista de 'Sábados Felices' concedió una entrevista para Me Raya La Cabeza, formato de Caracol Televisión, con el objetivo de hablar sobre salud mental. Esto dijo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 25 de dic, 2025
Polilla asegura que La Gorda Fabiola le dejó carta escrita desde hace años.