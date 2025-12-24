Publicidad

Polilla tuvo cuatro cirugías en el rostro por accidente que le "destrozó la cara"

El humorista de Sábados Felices abrió su corazón y recordó el accidente que sufrió en su infancia, cuando tenía tan solo 5 años. Así es su relación actual con las mascotas.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 24 de dic, 2025
Polilla tuvo que someterse a cuatro cirugías en el rostro por accidente que sufrió.