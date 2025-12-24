Polilla tuvo cuatro cirugías en el rostro por accidente que le "destrozó la cara"

Nelson Polanía, más conocido como Polilla, es uno de los humoristas más queridos de la televisión colombiana gracias a su amplia trayectoria en Sábados Felices, programa del que hace parte desde 1996.

Recientemente, el también actor abrió su corazón en el formato exclusivo de Caracol Televisión, 'Me raya la cabeza', donde habló de distintos momentos de su vida: la dolorosa pérdida de su esposa, la Gorda Fabiola, en 2024; su pasado como vendedor de zapatos; su visión sobre la nueva ola del humor y un accidente de infancia que marcó su rostro para siempre.

¿Qué le pasó a Polilla?

Durante la conversación, Polilla reveló que cuando tenía apenas cinco años sufrió un grave accidente con un perro, hecho que le dejó secuelas físicas, pero no emocionales frente a los animales.

Según contó, solía jugar junto a sus primos con un perro dálmata que era de una tía, hasta que ocurrió el inesperado accidente. “Yo me caí encima del perro, tenía cinco años, y el perro me destrozó la cara completamente. Por eso tengo esta cicatriz y me he hecho cuatro cirugías en todo este proceso”, relató.



A pesar de la gravedad del hecho, Polilla aseguró que nunca desarrolló un trauma con los perros. “Mi relación con las mascotas siempre ha sido muy bonita, muy linda”, afirmó.

Cuántas mascotas tiene Polilla

El humorista también recordó que, junto a la Gorda Fabiola, durante años apoyaron fundaciones de animales. Actualmente, tiene dos mascotas a su cargo, además de peces. “Durante 25 años con mi esposita tuvimos un acuario. Lo conservo de una forma muy linda, como a ella le gustaba”, dijo con nostalgia.

Finalmente, contó que tras la muerte de su esposa decidió adoptar a Benito, el perrito de la Gordla, con quien antes no tenía un vínculo especial. Algo similar ocurrió con Natilla, una perrita adoptada que había sido un regalo de su esposa para su hijo y que hoy también hace parte de su familia.

