Actor en condición de calle fue auxiliado por colega con el que trabajó cuando eran niños

Hay consternación en la industria del entretenimiento luego de que se conocieran nuevas imágenes del destacado actor Tylor Chase, recordado por su participación en la serie 'Manual de supervivencia escolar de Ned', que fue lanzada en 2004.

El actor Daniel Curtis Lee, quien interpretó a Simon Nelson Cook en la misma serie (conocido también como Cookie), decidió ir hasta Riverside, California, Estados Unidos, el pasado 23 de diciembre para seguirle la pista a su excompañero y darle ayuda aprovechando que estaba a días de la celebración de Navidad.



El reencuentro de Tylor Chase y Daniel Curtis Lee

El actor publicó en su cuenta oficial de Instagram cómo fue el reencuentro en la calle. Adicionalmente, expuso no solo que lo llevó a comer, sino también que lo subió a su vehículo y le pagó una habitación de hotel para que tuviera un hogar acogedor durante esta temporada.

Antes de abandonarlo, prometió un reencuentro y le expresó lo feliz que se encontraba por haberlo visto de nuevo.





Aunque en septiembre el actor fue noticia luego de que lo encontraran en condición de calle, la situación generó más preocupación en los últimos días, pues, según usuarios de Internet, el joven se veía mucho más deteriorado por el supuesto consumo de sustancias psicoactivas.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar:

"Ese es un buen hombre", "Hombre, esto es increíble. Lágrimas en mis ojos, es difícil ver cómo todos estén ahí para él ❤️❤️", "Hasta el final entendí que era Cookie 😭😭", "Un día él va a estar en el podcast con ustedes y mirar hacia atrás en esto y ver lo lejos que ha llegado y va a ser un momento tan hermoso que va a ser una persona completamente diferente. Muy pronto 💯😭", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Es necesario mencionar que la madre de Chase se pronunció tras la revelación del primer clip y pidió la cancelación de la recolección de dinero a nombre de su hijo argumentando que él no necesitaba ayuda económica sino apoyo profesional para poder salir de esta situación.