Tylor Chase, actor en condición de calle, fue auxiliado por Daniel Curtis Lee - CaracolTV

Tras viralizarse el segundo video de Tyler Chase que aumentó la preocupación de los fans, Daniel Curtis Lee decidió buscar a su excompañero en 'Manual de Supervivencia Escolar de Ned'.

Actor en condición de calle fue auxiliado por colega con el que trabajó cuando eran niños

Tylor Chase y Daniel Curtis Lee protagonizaron un emotivo reencuentro que causó todo tipo de reacciones en redes. Ambos trabajaron en una serie que se lanzó en el 2004.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de dic, 2025
Intérprete de Cookie en 'Manual de Supervivencia Escolar de Ned' se reencontró con Tylor Chase.