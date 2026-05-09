Carolina Ramírez fue a los Premios Platino en su semana 38 de embarazo: lució su pancita

Este 9 de mayo se celebran los Premios Platino 2026 en la Riviera Maya, en Ciudad de México. La ceremonia reúne a diferentes figuras del cine, las series y la televisión para reconocer producciones y talentos de la industria audiovisual iberoamericana en distintas categorías.

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La gala principal contará con la conducción de Carlos Torres y Cayetana Guillén, quienes estarán al frente de uno de los eventos más representativos del sector audiovisual en habla hispana y portuguesa. Durante la jornada también se espera la presencia de actores, directores, productores y artistas invitados de distintos países.



Carolina Ramírez y Carlos Torres presentes en los Premios Platino 2026

Entre las figuras que fueron vistas durante las actividades relacionadas con los Premios Platino 2026 estuvieron Carolina Ramírez y Carlos Torres, recordados por interpretar a Yeimy y Charly en 'La Reina del Flow'.

caro entrevistando a carlos y a cayetana en la alfombra de los premios platino pic.twitter.com/LUM6cNAdKp — cris (@jlo_mlsb) May 9, 2026

La presencia de los actores llamó la atención debido a la relación profesional que mantienen desde las grabaciones de la producción colombiana, pues han dejado ver en varias ocasiones la buena química laboral que se tienen.

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Esta no es la primera vez que coinciden en una ceremonia de este tipo. En 2025 también estuvieron juntos durante la velada de los Premios Platino, donde participaron en diferentes actividades relacionadas con el evento, entre ellas, las entrevistas con colegas del medio.

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Por otra parte, la aparición de la actriz en la ceremonia también generó comentarios debido al momento personal que atraviesa actualmente, pues se encuentra en su semana 38 de embarazo y está próxima a dar a luz.

Ramírez había anunciado su embarazo cuando ya estaba avanzado; sin embargo, se ha encargado de compartir con sus seguidores cómo crece su vientre y los cambios físicos que ha experimentado en los últimos meses.

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