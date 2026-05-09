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Carolina Ramírez y Carlos Torres de 'La Reina del Flow' en los Premios Platino - CaracolTV

La intérprete de Yeimy en 'La Reina del Flow' se encontró con Carlos Torres durante la velada. El actor que da vida a Charly Flow desempeña el rol de presentador de la ceremonia.

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Carolina Ramírez fue a los Premios Platino en su semana 38 de embarazo: lució su pancita

La intérprete de Yeimy en 'La Reina del Flow' se encontró con Carlos Torres durante la velada. El actor que da vida a Charly Flow desempeña el rol de presentador de la ceremonia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de may, 2026
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Así fue la llegada de Carolina Ramírez a los Premios Platino 2026.