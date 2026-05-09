Natalia París tomó decisión tras la muerte del papá de su hija: “Hombres con valores” - CaracolTV La modelo colombiana y Nana París, su hija, abrieron su corazón en ‘Se Dice De Mí’ y confesaron cómo han sido sus experiencias en el amor y por qué consideran que se complementan la una a la otra cuando pasan por una ruptura.