Natalia París tomó decisión tras la muerte del papá de su hija: “Hombres con valores” - CaracolTV
La modelo colombiana y Nana París, su hija, abrieron su corazón en ‘Se Dice De Mí’ y confesaron cómo han sido sus experiencias en el amor y por qué consideran que se complementan la una a la otra cuando pasan por una ruptura.
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Natalia París tomó decisión tras la muerte del papá de su hija: “Hombres con valores”
La modelo colombiana y Nana París, su hija, abrieron su corazón en ‘Se Dice De Mí’ y confesaron cómo han sido sus experiencias en el amor y por qué consideran que se complementan la una a la otra cuando pasan por una ruptura.