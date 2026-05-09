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Natalia París tomó decisión tras la muerte del papá de su hija: “Hombres con valores” - CaracolTV

La modelo colombiana y Nana París, su hija, abrieron su corazón en ‘Se Dice De Mí’ y confesaron cómo han sido sus experiencias en el amor y por qué consideran que se complementan la una a la otra cuando pasan por una ruptura.

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Natalia París tomó decisión tras la muerte del papá de su hija: “Hombres con valores”

La modelo colombiana y Nana París, su hija, abrieron su corazón en ‘Se Dice De Mí’ y confesaron cómo han sido sus experiencias en el amor y por qué consideran que se complementan la una a la otra cuando pasan por una ruptura.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de may, 2026
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